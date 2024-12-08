Депутат Рийгикогу: российские спецслужбы скорее будут вербовать эстонцев, чем местных русскоязычных

- Вы много общаетесь с российской оппозицией, с теми, кто в том числе недавно переехал на Запад. Вы сказали, что даже здесь есть определенный риск безопасности.

- Миллион человек, которые приехали. И, конечно, это же ясно, что среди них тоже есть агенты. Я не думаю, что это особый риск для нас или даже для Евросоюза. Это риск для российской оппозиции, потому что они работают среди них больше, чем с нами. С нами - другие люди.

- А российская оппозиция, с которой вы много общаетесь, не слишком ли раздроблена?

- Ну, это нормально. Во время советской оккупации у нас была довольно хорошо организована эмиграция в Швеции, в Америке, в Канаде и так далее. И там были огромные конфликты все время. Это всегда так, это почти нормально, учитывая, что в России даже нормального политического диалога в парламенте нет. Вот в британском парламенте или в немецком - там же конфликт, они постоянно спорят. И это нормально, это политическая жизнь. Но у русского народа сейчас это все происходит внутри эмигрантов. Там разные политические взгляды. А политики всегда эгоисты. Так что это нормально, пусть будет.

- Может ли эта оппозиция, по-вашему, повлиять на положение дел внутри России?

- На сегодня не очень. Но самое важное, чтобы идея свободной России была жива.