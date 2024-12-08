Все клиенты обанкротившегося турагентства вернулись из зарубежных поездок

«Разрешить сложившуюся на прошлой неделе ситуацию было сложно. Наша цель заключалась в том, чтобы все путешественники, которым Kon Tiki Reisid OÜ продала путевки, но чьи туристические услуги не были полностью оплачены туристической компанией, вернулись в Эстонию в запланированное время и на самолете», - прокомментировала начальник отдела предпринимательства TTJA Мерике Коппель.

«Всего таких людей было 71, и туристические группы были в пяти разных местах: в Кении, Малайзии, Доминиканской Республике, Мексике и на Занзибаре. В странах с очень разными администрациями и культурами во многих случаях требовалась немедленная оплата поездки или проживания, внутренние перелеты или трансфер. Это означало неудобства для пассажиров и расходы в сумме, которая не была заранее не предполагалась, людям даже не позволяли покинуть отель, как это было в Кении. Несмотря на все эти проблемы, все путешественники оставались в поездке до конца договорного времени и смогли вернуться в изначально оговоренное время. Главное, что все уже добрались домой. Благодарим за помощь людям Министерство иностраннных дел», - сказала она.