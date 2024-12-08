По данным Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA), все клиенты, которые были в пакетных турах Kon Tiki Reisid OÜ, вернулись из поездок.
Все клиенты обанкротившегося турагентства вернулись из зарубежных поездок
В субботу с Занзибара вернулись последние клиенты, которым Kon Tiki Reisid OÜ продала пакетные туры, но чьи туристические услуги туроператор не оплатил в полном объеме. TTJA продолжает собирать заявки на возврат денег, уплаченных под гарантию, на данный момент получено почти 600 заявок.
«Разрешить сложившуюся на прошлой неделе ситуацию было сложно. Наша цель заключалась в том, чтобы все путешественники, которым Kon Tiki Reisid OÜ продала путевки, но чьи туристические услуги не были полностью оплачены туристической компанией, вернулись в Эстонию в запланированное время и на самолете», - прокомментировала начальник отдела предпринимательства TTJA Мерике Коппель.
«Всего таких людей было 71, и туристические группы были в пяти разных местах: в Кении, Малайзии, Доминиканской Республике, Мексике и на Занзибаре. В странах с очень разными администрациями и культурами во многих случаях требовалась немедленная оплата поездки или проживания, внутренние перелеты или трансфер. Это означало неудобства для пассажиров и расходы в сумме, которая не была заранее не предполагалась, людям даже не позволяли покинуть отель, как это было в Кении. Несмотря на все эти проблемы, все путешественники оставались в поездке до конца договорного времени и смогли вернуться в изначально оговоренное время. Главное, что все уже добрались домой. Благодарим за помощь людям Министерство иностраннных дел», - сказала она.
Департамент собирает заявления путешественников на возврат денежных средств, уплаченных за отмененную поездку или ее часть, а также невыкупленную подарочную карту. На сегодняшний день получено почти 600 заявок.
«Объем заявок сегодня уже очень большой, и мы в срок внимательно рассмотрим все заявки и проверим их обоснованность. К сожалению, это займет время, и пока рано оценивать, сколько заявок будет подано и какова будет общая сумма претензий, однако обязательно будут компенсированы в первую очередь дополнительные расходы тем людям, которые в данный момент находились в путешествии, купленном у Kon Tiki Reisid OÜ, на момент введения гарантии и чьи туристические услуги не были оплачены в полном объеме поэтому пришлось оплатить эти дополнительные расходы из собственных средств», - отметила Коппель.
Форма заявки размещена на сайте TTJA. Заявление вместе с соответствующими дополнительными документами необходимо отправить не позднее 28.01.2025 на адрес электронной почты reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10122 Таллинн.
TTJA может возместить расходы по гарантии: для возвращения пассажиров к месту начала поездки или иному согласованному месту, если договор комплексного путешествия включает пассажирские перевозки; размещать пассажиров до их возвращения в место отправления или другое согласованное место; вернуть пассажирам уплаченные за аннулированные турпакеты командировочные сборы или аннулированные туристические услуги по турпакетам; для оплаты пассажирам невыкупленных подарочных карт туров.
Процедура использования гарантии туроператора Kon Tiki Reisid OÜ была инициирована 28.11.2024, когда оператор сообщил TTJA, что из-за своей неплатежеспособности не может выполнить перед клиентами свои обязательства, вытекающие из договоров пакетных путешествий и обслуживание поездок. TTJA применил гарантии туристической компании на выданную Gar-Bo Försäkring AB общую сумму 860 тысяч евро.