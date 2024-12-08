Дерзость на грани абсурда: воры обсуждают планы вслух, атакуют дважды за пять минут и снимают защитные элементы прямо в магазине

Юхан Айа указывает на явную тенденцию последних месяцев: группы воров теперь меньше стараются скрываться, а делают ставку на быстроту, количество попыток кражи или откровенную наглость.

«Недавно сотрудники охраны задержали группу воров, которые открыто обсуждали план кражи прямо на парковке перед объектом. Охранник заметил их, и попытка была предотвращена. Злоумышленники, пойманные на месте преступления, были переданы полиции. Теперь эта группа людей находится под пристальным наблюдением патрулей», - рассказал Айа.

Также, по его словам, в последнее время участились случаи, когда воры пытаются несколько раз подряд совершить кражу в одном и том же месте с минимальным интервалом времени.

«Если одна попытка оказывается успешной, преступник не скрывается, а сразу пробует украсть снова. В таких случаях его, как правило, задерживают. Это происходит при кражах недорогого алкоголя или ювелирных украшений. Иногда между двумя попытками проходит всего несколько минут. Бывают случаи, когда злоумышленник при задержании пытается спрятать украденное и уверяет, что ничего не сделал, хотя есть свидетели и записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие неоднократные попытки кражи», - объясняет Айа.

Одной из наиболее очевидных тенденций, по словам Айа, является то, что воры стали применять более агрессивные методы для снятия защитных элементов с дорогих товаров.

«Раньше воры пытались снять защитные элементы незаметно. Но этой осенью охранники неоднократно видели, как преступники используют крупные кусачки прямо в магазине», - отметил он.

«Современные системы видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта позволяют заранее распознавать подозрительное поведение и быстрее задерживать профессиональных воров. Тем не менее, это не устраняет опасность полностью, и, к сожалению, в период растущей преступности всем стоит быть бдительными», - порекомендовал он.