СМИ: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, незадолго до захвата Дамаска боевиками самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта города.

Неизвестно, кто именно находился на борту, но предполагается, что это мог быть президент Башар Асад, передает телеканал «Дождь».

Издание «Агентство» отмечает, что самолет летел в сторону прибрежных районов, где находятся российские авиабазы. Не долетев, борт сделал резкий разворот, после чего исчез с радаров в 2:39.

«Он исчез с радаров, возможно, потому что отключили транспондер, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», — сообщил источник Reuters.

При исчезновении с радаров самолет находился на высоте 500 метров, отмечает «Агентство».

Напомним, что ранее два высокопоставленных офицера сирийской армии заявили агентству Reuters, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск «в неизвестном направлении». Это подтвердили и в Сирийском наблюдательном центре по правам человека (SOHR). По словам руководителя организации Рами Абделя Рахмана, Асад улетел из международного аэропорта Дамаска.

Новость дополняется!

Подробности переворота в Сирии читайте в блоге Rus.Postimees: