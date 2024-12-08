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ВИДЕО Лиса уже месяц навещает дом министра образования

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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Tairo Lutter

В тартуском районе Юлейыэ на террасе дома министра образования и науки Кристины Каллас уже месяц регулярно появляется лиса. Животное с пушистой шерстью бесстрашно приходит на разведку и даже встает на задние лапы у стеклянной двери.

В комментариях на странице Кристины Каллас в социальных сетях пользователи высказывают предположение, что у лисы, несмотря на ее пушистый и ухоженный вид, может быть чесотка. Также некоторые советуют министру образования помочь животному и заняться его лечением.

Городские лисы - обычное явление в Тарту, и их можно встретить в районах Юлейыэ, Раади, Тяхтвере и Ихасте. Жизнь в городе для лис довольно проста: пищи хватает, а врагов практически нет.

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