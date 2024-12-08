Если после административной реформы различия в доходах богатых и бедных самуправлений сократились, а доходы на одного жителя значительно выросли, то теперь разрыв между самуправлениями вновь растет, говорится в последнем кратком докладе Центра мониторинга развития «Тенденции в доходах местных самоуправлений».
Разрыв в доходах самуправлений вновь растет
Как отметил эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо, административная реформа самуправлений гармонизировала доходы самуправлений на одного жителя, помогая отстающим.
«В результате административной реформы разница между доходами самуправлений сократилась вдвое, но в последние годы разрыв вновь углубился, и если сегодняшние тенденции сохранятся, то отстающим понадобится десять лет на нивелирование ситуации», - отметил Массо, по словам которого большой разрыв в доходах ограничивает способность многих эстонских самуправлений предоставлять государственные услуги по обеспечению.
В результате административной реформы разрыв между самуправленияями с самыми высокими и самыми низкими доходами сократился вдвое. Например, если в 2016 году разница между доходами самых богатых и самых бедных самуправлений на одного жителя составляла пять раз, то к 2021 году она сократится до 2,5 раз. Однако к настоящему времени разница между самуправлениями с самыми высокими и самыми низкими доходами выросла уже в 4,6 раза.
«Причиной несоответствия может быть прекращение субсидий на слияния, а также различия в экономическом развитии регионов, которые приносят больше доходов от подоходного налога, особенно в более экономически активных регионах», - сказал Массо.
Большая часть доходов местных органов власти поступает от регулируемого государством подоходного налога с населения, а меньшая состоит из государственных субсидий, местных налогов и доходов от продаж. В Центре мониторинга развития отмечают, что хотя целью была диверсификация доходов самуправлений, структура источников доходов существенно не изменилась. Доля автономных доходов, которые зависят от выбора и решений самих самуправлений, по-прежнему невелика.
Центр мониторинга развития отмечает в отчете, что и по сравнению с другими странами финансовая автономия эстонских самуправлений низка. Если в Эстонии в прошлом году автономные доходы, такие как земельный налог, местные налоги и операционные доходы, составили в среднем 12 процентов от общего дохода местных самоуправлений, то по Европейскому союзу этот же показатель составляет 43 процента.
Доля автономных доходов эстонских самоуправлений с годами даже снизилась, упав с 14 процентов до 12 процентов по среднему значению. Кроме того, доля автономных доходов сильно колеблется между самуправлениями от 5 до 39 процентов, при этом три четверти самуправлений по этому показателю ниже 14 процентов.
Краткий отчет «Тенденции в доходах местных органов власти» является частью будущего направления исследований временно-пространственной доступности государственных услуг. Цель направления - составить карту доступности государственных услуг сейчас и в будущем, а также определить наиболее подходящие будущие модели предоставления услуг.
Центр мониторинга развития - это аналитический центр Рийгикогу, который анализирует будущее развитие общества и экономики. Центр осуществляет исследовательские проекты по различным темам, целью которых является анализ долгосрочного развития общества и обнаружение новых тенденций и направлений развития.