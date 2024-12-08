Разрыв в доходах самуправлений вновь растет

Центр мониторинга развития отмечает в отчете, что и по сравнению с другими странами финансовая автономия эстонских самуправлений низка. Если в Эстонии в прошлом году автономные доходы, такие как земельный налог, местные налоги и операционные доходы, составили в среднем 12 процентов от общего дохода местных самоуправлений, то по Европейскому союзу этот же показатель составляет 43 процента.

Доля автономных доходов эстонских самоуправлений с годами даже снизилась, упав с 14 процентов до 12 процентов по среднему значению. Кроме того, доля автономных доходов сильно колеблется между самуправлениями от 5 до 39 процентов, при этом три четверти самуправлений по этому показателю ниже 14 процентов.

Краткий отчет «Тенденции в доходах местных органов власти» является частью будущего направления исследований временно-пространственной доступности государственных услуг. Цель направления - составить карту доступности государственных услуг сейчас и в будущем, а также определить наиболее подходящие будущие модели предоставления услуг.

Центр мониторинга развития - это аналитический центр Рийгикогу, который анализирует будущее развитие общества и экономики. Центр осуществляет исследовательские проекты по различным темам, целью которых является анализ долгосрочного развития общества и обнаружение новых тенденций и направлений развития.