ФОТО Открытие нового магазина вызвало ажиотаж

Поскольку сеть Grossi Toidukaupad уже насчитывает более 80 магазинов, открытие еще одного не должно было бы стать большим событием, но оно таковым стало. Открывшийся в четверг недалеко от Сымеру магазин в первые часы был битком забит покупателями, несмотря на то, что это один из крупнейших магазинов, принадлежащий OG Elektra.