Поскольку сеть Grossi Toidukaupad уже насчитывает более 80 магазинов, открытие еще одного не должно было бы стать большим событием, но оно таковым стало. Открывшийся в четверг недалеко от Сымеру магазин в первые часы был битком забит покупателями, несмотря на то, что это один из крупнейших магазинов, принадлежащий OG Elektra.
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ФОТО ⟩ Открытие нового магазина вызвало ажиотаж
Люди приехали из Кунда и Падаору, не говоря уже о Раквере и Сымеру. Большая парковка магазина площадью 1200 квадратных метров была заполнена машинами еще до открытия, а через час после перерезания ленточки одна из подъездных дорог также была заставлена автомобилями.