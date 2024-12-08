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Волки приходят к загонам за «десертом»: животноводы не разделяют любви государства к хищникам

Перевод: Ева Ойжинская
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Арго Йыэсоо из Турвалепа со своими овцами.
Арго Йыэсоо из Турвалепа со своими овцами. Фото: Madis Veltman

Хуторянин Арго Йыэсоо из Турвалепа в Ляэнемаа мог бы радоваться тому, что ему посчастливилось несколько раз увидеть волка. Однако вместо радости он испытывает страх, ведь хищник средь бела дня подкрался к сараю и загону для скота.

Мирьям Пиккметс, разводящая овец в Ойдремаа, неподалеку от Турвалепа, в этом году решила пополнить свое стадо двумя ламами, чтобы те отпугивали волков. Овцы не способны дать отпор, но ламы - совсем другое дело. Пиккметс, которая также возглавляет Эстонский союз овцеводов и козоводов, считает, что если государство хочет поддерживать популяцию волков в лесах, оно должно полностью возмещать причиненный ими ущерб.

Сейчас идеальная погода для охоты на волков: земля слегка подморожена, а на ней лежит свежий снег. Но охотиться на волков нельзя, потому что суд аннулировал лицензии на отстрел. Чистый, нетронутый снег пропадает зря без загонной охоты.

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