Волки приходят к загонам за «десертом»: животноводы не разделяют любви государства к хищникам

Мирьям Пиккметс, разводящая овец в Ойдремаа, неподалеку от Турвалепа, в этом году решила пополнить свое стадо двумя ламами, чтобы те отпугивали волков. Овцы не способны дать отпор, но ламы - совсем другое дело. Пиккметс, которая также возглавляет Эстонский союз овцеводов и козоводов, считает, что если государство хочет поддерживать популяцию волков в лесах, оно должно полностью возмещать причиненный ими ущерб.