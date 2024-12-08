Предприниматель: тролли распространяют дезинформацию в TikTok

Европейский союз запросил у китайской социальной платформы TikTok дополнительную информацию о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в Румынии. В это время США продолжают процесс запрета TikTok. По мнению аналитиков, Эстонии не имеет смысла в одиночку предпринимать аналогичные шаги, а в Европе опасаются возможных политических последствий, сообщает ERR.