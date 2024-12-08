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Предприниматель: тролли распространяют дезинформацию в TikTok

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Marijan Murat

Европейский союз запросил у китайской социальной платформы TikTok дополнительную информацию о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в Румынии. В это время США продолжают процесс запрета TikTok. По мнению аналитиков, Эстонии не имеет смысла в одиночку предпринимать аналогичные шаги, а в Европе опасаются возможных политических последствий, сообщает ERR.

Согласно разведывательным данным, Россия выплатила сотни тысяч евро влиятельным лицам в TikTok, чтобы они продвигали ранее малоизвестного правого популиста Кэлин Джорджеску, который неожиданно победил в первом туре президентских выборов.

Предприниматель в сфере технологий Таави Котка считает, что следует обратить внимание на алгоритм TikTok, формирующий профиль пользователя и предлагающий соответствующий контент.

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