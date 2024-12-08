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ФОТО Большой пожар: на окраине леса загорелась древесная щепа

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Около двух часов ночи в поселке Колкья, расположенном в волости Пейпсияэре, заметили крупное пламя, о чем сразу сообщили спасателям.

Огонь был виден издалека, и оказалось, что по неизвестным причинам загорелась древесная щепа, сложенная на окраине леса. Главной задачей спасателей было не допустить распространения пожара на соседние склады и лесной массив. Тушение пожара заняло несколько часов, так как воду приходилось постоянно подвозить издалека.

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