ФОТО Большой пожар: на окраине леса загорелась древесная щепа

Огонь был виден издалека, и оказалось, что по неизвестным причинам загорелась древесная щепа, сложенная на окраине леса. Главной задачей спасателей было не допустить распространения пожара на соседние склады и лесной массив. Тушение пожара заняло несколько часов, так как воду приходилось постоянно подвозить издалека.