Вс, 8.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Невозможно пройти мимо: в Эстонии появилась самая необычная рождественская инсталляция

Copy

В Пярнумаа можно наблюдать необычную картину: рождественские огни сияют на тракторах, кранах и другой тяжелой технике.

Один из организаторов Ало Томсон рассказал, что к инсталляции присоединились около 20 человек. «Заинтересованных, конечно, больше, но, к сожалению, не всё удалось реализовать. Прежде всего, для этого нужно найти время, которого нам всем, как правило, не хватает», - сказал он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх