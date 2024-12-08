ФОТО Невозможно пройти мимо: в Эстонии появилась самая необычная рождественская инсталляция

Один из организаторов Ало Томсон рассказал, что к инсталляции присоединились около 20 человек. «Заинтересованных, конечно, больше, но, к сожалению, не всё удалось реализовать. Прежде всего, для этого нужно найти время, которого нам всем, как правило, не хватает», - сказал он.