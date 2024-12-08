На энергетическую безопасность Европы этой зимой негативно может повлиять то, что из-за холодной погоды европейские страны были вынуждены более быстрыми темпами тратить свои газовые резервы, пишет rus.tvnet.lv.

Температура воздуха в Европе вплоть до марта следующего года будет в основном ниже среднего уровня, пережитого за последние два года, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, собранные агентством Bloomberg. И все же этой зимой средняя температура воздуха останется на грани сезонной нормы.

Даже небольшое понижение средней температуры воздуха может спровоцировать рост спроса на теплоэнергию. Не исключается, что спрос на теплоэнергию этой зимой может выйти на самый высокий уровень с момента полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года.