На энергетическую безопасность Европы этой зимой негативно может повлиять то, что из-за холодной погоды европейские страны были вынуждены более быстрыми темпами тратить свои газовые резервы, пишет rus.tvnet.lv.
Температура воздуха в Европе вплоть до марта следующего года будет в основном ниже среднего уровня, пережитого за последние два года, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, собранные агентством Bloomberg. И все же этой зимой средняя температура воздуха останется на грани сезонной нормы.