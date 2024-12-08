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Паэт: события в Сирии ослабили позиции России на всем Ближнем Востоке

Перевод: Сергей Светлов
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Урмас Паэт (Партия реформ, Renewing Europe), заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европейского парламента.
Урмас Паэт (Партия реформ, Renewing Europe), заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европейского парламента. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Заместитель председателя комиссии Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт считает, что неудача в поддержке войск диктатора Сирии Башара Асада после его свержения ослабила позиции России на всем Ближнем Востоке.

«Власть Асада в Сирии пала, и существует несколько сценариев для будущего этого важного ближневосточного государства - от построения нормального государства до продолжения длительной и кровавой гражданской войны, - пишет Паэт в социальных сетях. - Важный сигнал сейчас заключается в том, что у России и Ирана не хватило больше ни сил, ни желания поддерживать режим Асада значительными ресурсами. Это, вероятно, означает значительное ослабление российских позиций в Сирии и, соответственно, на всем Ближнем Востоке».

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв заявил в воскресенье, что сирийцы должны самостоятельно справляться с полномасштабной гражданской войной.

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