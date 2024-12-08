Паэт: события в Сирии ослабили позиции России на всем Ближнем Востоке

«Власть Асада в Сирии пала, и существует несколько сценариев для будущего этого важного ближневосточного государства - от построения нормального государства до продолжения длительной и кровавой гражданской войны, - пишет Паэт в социальных сетях. - Важный сигнал сейчас заключается в том, что у России и Ирана не хватило больше ни сил, ни желания поддерживать режим Асада значительными ресурсами. Это, вероятно, означает значительное ослабление российских позиций в Сирии и, соответственно, на всем Ближнем Востоке».