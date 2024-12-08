Волость Вильянди выставила на продажу три квартиры и два участка земли, которые за прошедшие годы перешли в собственность волости, но в которых она больше не нуждается. Если бы всю недвижимость удалось продать по первоначальной цене, в бюджет добавилось бы около 50 000 евро.
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До 20 000 евро: волость выставила на продажу три квартиры и два земельных участка
Если на сайте osta.ee по поводу покупки квартир и одного из земельных участков за первую неделю было сделано всего одно предложение, то участок земли площадью около 22 000 квадратных метров с ветхим сараем вызвал большой интерес у двух участников: всего за неделю они сделали поочередно более 60 предложений и цена выросла с 1042 евро до 3100 евро.