До 20 000 евро: волость выставила на продажу три квартиры и два земельных участка

Если на сайте osta.ee по поводу покупки квартир и одного из земельных участков за первую неделю было сделано всего одно предложение, то участок земли площадью около 22 000 квадратных метров с ветхим сараем вызвал большой интерес у двух участников: всего за неделю они сделали поочередно более 60 предложений и цена выросла с 1042 евро до 3100 евро.

Участок с ветхим сараем в деревне Пахувере волость получила три года назад по распоряжению генерального директора Земельного департамента и, поскольку у волости не было никаких разумных идей, что с этим участком делать дальше, было решено выставить его на аукцион. Но неделю назад волостное собрание отправило на продажу еще четыре объекта недвижимости.