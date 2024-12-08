Напомним, что и Путин защищает себя за счет образа мнимой стабильности России.

Что это значит сейчас и в ближайшем будущем? Во-первых, Россия и Иран вынуждены будут покинуть Сирию. Диктатор Асад, судя по всему, бежал из страны. Куда именно? На данный момент это неважно. Сирия вскоре полностью перейдет в руки различных группировок так называемых повстанцев (исламистов), которые освободили из чудовищных тюрем политических заключенных и обещают мир и справедливость, но кто знает…

Следствием этих событий для России станет особенно быстрое, очевидное и болезненное поражение путинского режима. Военная авантюра, начавшаяся в сентябре 2015 года и призванная показать Россию как могущественную державу, способную утвердиться на стратегически важном Ближнем Востоке и защищать дружественные диктатуры по всему миру - от Венесуэлы до Центральноафриканской Республики - подходит к жалкому концу.

Доверие к Путину и его режиму получило гораздо более тяжелый удар, чем во время мятежа Пригожина / «Вагнера». Это может стать началом реального конца для Путина. Предсказать что-то сложно, так как и события в Сирии развивались крайне непредсказуемо. Однако Путин и его окружение получили из Сирии, а также из Парижа, очень ясные сигналы.