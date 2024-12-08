События в Сирии могут стать переломным моментом (game changer) как в отношении агрессии против Украины, так и для напряженной ситуации на Ближнем Востоке. «Стабильная» Сирия - под властью режима диктатора Башара Асада, контролируемого благодаря поддержке России и Ирана - рухнула за считаные дни, как карточный домик, пишет председатель Комиссии по обороне Рийгикогу Калев Стоическу («Ээсти 200»).
Напомним, что и Путин защищает себя за счет образа мнимой стабильности России.
Что это значит сейчас и в ближайшем будущем? Во-первых, Россия и Иран вынуждены будут покинуть Сирию. Диктатор Асад, судя по всему, бежал из страны. Куда именно? На данный момент это неважно. Сирия вскоре полностью перейдет в руки различных группировок так называемых повстанцев (исламистов), которые освободили из чудовищных тюрем политических заключенных и обещают мир и справедливость, но кто знает…
Следствием этих событий для России станет особенно быстрое, очевидное и болезненное поражение путинского режима. Военная авантюра, начавшаяся в сентябре 2015 года и призванная показать Россию как могущественную державу, способную утвердиться на стратегически важном Ближнем Востоке и защищать дружественные диктатуры по всему миру - от Венесуэлы до Центральноафриканской Республики - подходит к жалкому концу.
Доверие к Путину и его режиму получило гораздо более тяжелый удар, чем во время мятежа Пригожина / «Вагнера». Это может стать началом реального конца для Путина. Предсказать что-то сложно, так как и события в Сирии развивались крайне непредсказуемо. Однако Путин и его окружение получили из Сирии, а также из Парижа, очень ясные сигналы.
До вступления Дональда Трампа в должность осталось 43 дня, но уже запущена цепь событий, которую трудно было предвидеть. Все ожидали переломного момента на украинском фронте или в связи с ним, но он скрытно и коварно проявился в Сирии. Трамп заявил из Парижа, что США не будут вмешиваться в события в Сирии. Не исключено, что вскоре он заявит, что США не будут вмешиваться и во внутренние события в России, если там что-то начнется. Сирия ставит жирный вопросительный знак над гораздо более масштабной военной авантюрой Путина - в Украине. Это ясно видят даже путинисты в России, независимо от того, как московская пропаганда преподносит события в Сирии.
Знал ли Путин заранее, что может произойти в Сирии (с точки зрения угрозы для него и России), и, возможно, из-за вступающей в должность администрации Трампа это побудило его особенно безумно атаковать Украину? Возможно, мы никогда этого не узнаем.
Пока нет повода радоваться, что Путин получил смертельный удар, что мир в Украине скоро наступит или что угроза более широкого конфликта на Ближнем Востоке исчезнет. Однако игра явно меняется, и Россия (а также Иран) получила хороший удар в глаз. Вероятно, Путин скоро будет вынужден начать переговоры с побитым лицом.
Создан крайне невыгодный для России фон для переговоров, что пока не мешает Путину пытаться вновь подняться по лестнице эскалации. Вдруг сработает. Но это не сработает, потому что любые угрозы, включая размещение гипотетических «Орешников» в Беларуси и тому подобное, уже никого не пугают на фоне событий в Сирии.
Поживем - увидим. Чья-то правильная догадка о том, как именно будут развиваться события вокруг Украины и Ближнего Востока, равносильна выигрышу в бинго-лотерею.