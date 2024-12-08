ГАЛЕРЕЯ Карис: восстановление Нотр-Дама – напоминание о силе единства

«Пять лет назад весь мир с потрясением и трепетом наблюдал за пожаром одной из достопримечательностей западной культуры - собора Парижской Богоматери. Это потрясло и ошеломило многих, на наших глазах была уничтожена одна из вершин духовности и мастерства человечества, шедевр, созданный совместным трудом многих и многих людей и поколений. Эту боль переживали вместе», - пишет Карис в соцсетях.

«Сейчас, пять лет спустя, мы вместе счастливы, что это великое произведение снова восстановлено совместными усилиями многих мастеров. Прямо сейчас, перед Рождеством, восстановленная слава Нотр-Дам напоминает нам о силе решимости, единства и веры. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности, - отмечает Карис в своем посте. - Поздравляем президента Макрона и всю Францию с великими и прекрасными усилиями. Сирье и я от всего сердца благодарны за возможность принять участие в открытии собора Парижской Богоматери».

Президент и его жена Сирье Карис принимали участие в открытии собора Парижской Богоматери в выходные по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. В воскресенье Карис посетит мессу в отреставрированном соборе.

Важный символ Парижа серьезно пострадал во время большого пожара 2019 года. При поддержке правительства Франции и многих доноров был создан всемирный фонд восстановления собора.