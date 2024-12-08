По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснеиями погода, в Юго-Восточной Эстонии и на северном побережье местами небольшой снег и мокрый снег, по многим регионам не исключен слабый ледяной дождь. Местами туман.
В Эстонии ожидаются дождь и мокрый снег
Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 2–8, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 6 градусов мороза.
Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем от нуля до -3, на островах и побережье от нуля до 3 градусов тепла.