В Эстонии ожидаются дождь и мокрый снег

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснеиями погода, в Юго-Восточной Эстонии и на северном побережье местами небольшой снег и мокрый снег, по многим регионам не исключен слабый ледяной дождь. Местами туман.