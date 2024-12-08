Elron: в ноябре наблюдался рост количества пассажиров

«В ноябре на количество пассажиров повлиял также ремонт железной дороги в направлении Тарту, где в некоторые дни пассажиров вместо поездов между Тамсалу и Тарту обслуживали автобусы. Ремонтом железной дороги и ее электрификацией владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee готовится к прибытию новых поездов Škoda на маршруте Таллинн-Тарту, чтобы два из них обеспечили более быстрое сообщение между городами», - сообщил руководитель отдела коммуникаций Elron Кристо Мяэ, по словам которого в зимние холода затрудняющие движение транспорта плановые ремонты проводиться не будут, а будут продолжены только в начале весны.

Всего за 11 месяцев текущего года поездами перевезено 7,29 миллиона пассажиров, что на один процент больше, чем годом ранее. По сравнению с прошлым годом больше всего выросло количество пассажиров в западном направлении - на 11 процентов.

В ноябре поезда проехали более 670 000 раз, что на один процент больше, чем в ноябре прошлого года. В западном направлении количество пассажиров больше, чем в ноябре прошлого года, на 11 процентов, а в юго-западном - на два процента. В восточном направлении количество пассажиров сократилось на 5 процентов, а в южном - на 20 процентов.

В ноябре самыми популярными маршрутами были Таллинн-Турба и Таллинн-Палдиски, по каждому из них перевезли по 110 000 пассажиров. Линию Таллинн-Аэгвийду, занявшуютретье место, использовали 81 000 пассажиров.

В прошлом году поездами Elron было совершено 7,83 млн поездок.