Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская поднимают очередной вопрос, напрямую или косвенно связанный с темой феминизма в эстонском обществе. В двенадцатом, заключительном эпизоде этого года на вопросы Евы и Аниты ответил присяжный адвокат Олег Матвеев.
Новый закон обяжет жителей Эстонии подписывать договор перед свиданием? Адвокат вносит ясность
В 2014 году Эстония подписала и в 2017 году ратифицировала Стамбульскую конвенцию - важнейший международный документ по борьбе с насилием против женщин. Уже несколько лет в нашей стране активно обсуждается так называемый Закон о согласии, который направлен на повышение чувства безопасности в близких отношениях.
Стамбульская конвенция - это международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье, которое было принято в 2011 году и вступило в силу в 2014 году. Ее подписали 46 стран и Европейский союз, а ратифицировали 39 стран.
Конвенция призвана сформировать «нулевую терпимость» в отношении этой формы насилия. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.
Однако некоторые представители политических сил высказываются против закона о согласии, утверждая, что он может излишне вмешиваться в личные отношения и нарушать естественные нормы общения. Например, одна из критиков закона, депутат Рийгикогу Хелле-Моника Хельме (EKRE), привела в пример фразу своей дочери, которая выразила обеспокоенность, что такой такой закон потребует формальностей, которые могут разрушить атмосферу свиданий. Кроме того, утверждается, что в условиях перегруженности судов государство не должно вмешиваться в межличностные отношения, и что важно стремиться к правовой системе, которая была бы понятной и доступной для всех.
Ева: Существует ли в эстонском законодательстве понятие согласия в настоящее время?
Олег: У нас в Уголовно-процессуальном кодексе определено понятие так называемого классического - то есть, физического - изнасилования.
Что касается определения согласия, то в нашем законодательстве оно представлено весьма косвенно и явно не в том виде, который предусмотрен Стамбульской конвенцией.
Также в этом выпуске:
Что такое Закон о согласии и почему Эстония намерена его ввести?
Какие изменения в судебной практике предполагает принятие Закона о согласии?
- Может ли принятие закона увеличить число ложных обвинений?
- Две модели одного закона: какая эффективнее?
- Насколько хорошо, по мнению Олега, эстонское государство сейчас выполняет свою роль в борьбе с сексуальными преступлениями?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные вопросы, о которых идет речь в подкасте, будут преподноситься так, чтобы спровоцировать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.