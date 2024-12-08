На уходящей неделе биткоин преодолел магическую отметку в 100 000 долларов. Какие еще вершины он покорит, никто не знает, однако руководитель денежно-кредитной политики Банка Эстонии Пеэтер Луйкмел предупреждает, что на рынке по-прежнему действует логика: деньги и глупость со временем расходятся, пишет Äripäev.
Экономист Банка Эстонии: биткойн может представлять угрозу для общества
«С одной стороны, это большое богатство, но с другой - последующая потеря активов из-за возможного падения цен может быть для общества фактически опаснее, чем потенциальная конкуренция с традиционными деньгами», - объяснил Луйкмел в передаче Äripäeva arvamusliidri.
Представитель Binance в Эстонии Полина Броттье ранее сообщила, что биткойн начал ноябрь с отметки 64 498 евро и завершил на уровне 91 717 евро, что составляет месячный рост в 42,2%.
Эксперт по криптовалютам: рост цен обусловлен несколькими ключевыми факторами, среди них макроэкономическая ситуация, включая снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США, благоприятная политическая среда и возможные изменения в регулировании.
Криптоэксперт Роман Герман в сентябре заявил в интервью Postimees, что верит в долгосрочный рост стоимости биткойна. «На мой взгляд, в систему биткойна заложен механизм, способствующий росту его цены. Это практически математическая формула. Мы знаем, что максимальное количество биткойнов составляет 21 миллион, и благодаря процессу под названием халвинг новых биткойнов становится все меньше. Последний халвинг произошел в апреле этого года. Если взглянуть на экономические циклы биткойна, то халвинг оказывает значительное влияние на цены. Обычно рост начинается за год до халвинга. Затем может последовать период до полугода, когда цены несколько снижаются. Сейчас мы находимся в этом периоде. После него обычно начинается новый значительный рост. Конечно, я не могу с уверенностью сказать, что так будет и в этот раз, но до сих пор это всегда происходило», - отметил Герман.
«Я думаю, что то же самое будет происходить и через сто лет. Эта формула неизменна. Она является основой биткойна. Математические законы там буквально высечены в камне и не могут измениться», - добавил он.
По словам Германа, его вера в биткойн также основана на том, что он позволяет совершать транзакции круглосуточно по всему миру, и эта система не может быть использована в интересах банков или частных лиц.