Экономист Банка Эстонии: биткойн может представлять угрозу для общества

Криптоэксперт Роман Герман в сентябре заявил в интервью Postimees, что верит в долгосрочный рост стоимости биткойна. «На мой взгляд, в систему биткойна заложен механизм, способствующий росту его цены. Это практически математическая формула. Мы знаем, что максимальное количество биткойнов составляет 21 миллион, и благодаря процессу под названием халвинг новых биткойнов становится все меньше. Последний халвинг произошел в апреле этого года. Если взглянуть на экономические циклы биткойна, то халвинг оказывает значительное влияние на цены. Обычно рост начинается за год до халвинга. Затем может последовать период до полугода, когда цены несколько снижаются. Сейчас мы находимся в этом периоде. После него обычно начинается новый значительный рост. Конечно, я не могу с уверенностью сказать, что так будет и в этот раз, но до сих пор это всегда происходило», - отметил Герман.