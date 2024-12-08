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Строитель солнечных электростанций Sunly привлек от инвесторов дополнительные 60 миллионов евро

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Солнечная электростанция Ardor в Сымеру.
Солнечная электростанция Ardor в Сымеру. Фото: Erakogu

Компания Sunly, которая занимается строительством электростанций на возобновляемых источниках энергии в странах Балтии и Польше, привлекла от своих инвесторов дополнительные 60 миллионов евро, пишет Rus.ERR.

Средства были предоставлены акционерами Sunly - Европейским банком реконструкции и развития, а также компаниями Mirova и Vardar - в дополнение к кредиту на 300 миллионов евро, который Sunly получила в августе этого года.

Дополнительные средства пойдут на строительство гибридных электростанций в странах Балтии, где Sunly планирует нарастить совокупную мощность своих электростанций (вместе с Польшей) до 1,6 гигаватта к 2026 году.

Одним из первых проектов станет солнечная электростанция в Ристи в Эстонии мощностью 244 мегаватта стоимостью 125 миллионов евро, которую планируют запустить осенью 2026 года.

В Латвии Sunly в настоящее время строит три солнечных электростанции совокупной мощностью 225 мегаватт, а в 2025 году начнется строительство еще одной станции мощностью 328 мегаватт.

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