Где Башар Асад? Россия заявила, что он покинул Сирию, но куда и как он мог улететь?

Российский МИД не предоставил никаких дополнительных сведений о местонахождении Асада, но это было первое официальное заявление о том, что он покинул страну.

Асада не видели с тех пор, как неделю назад он встретился с министром иностранных дел Ирана в Дамаске. В тот день он поклялся «сокрушить» повстанцев, к тому моменту уже стремительно захватывавших территории Cирии.

Рано утром в воскресенье, после того как повстанцы без сопротивления вошли в Дамаск, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) и ее союзники объявили, что «тиран Башар Асад бежал».

Глава базирующейся в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) Рами Абдул Рахман также сообщил, что самолет, на котором мог находиться Асад, «покинул Сирию через международный аэропорт Дамаска до того, как армейские силы безопасности вышли с объекта».

По словам Рахмана, у него есть информация о том, что самолет должен был вылететь в 22:00 по местному времени (20:00 GMT) в субботу.

Сайт Flightradar24 не зафиксировал вылета в это время, хотя самолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.