Вс, 8.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Радикальные исламисты или объединители народа? Сирийские повстанцы пытаются показать себя сдержанной силой

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Сегодня в Дамаске бойцы сирийской оппозиции празднуют падение режима.
Сегодня в Дамаске бойцы сирийской оппозиции празднуют падение режима. Фото: Omar Sanadiki / AP / Scanpix

Исламистская повстанческая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), ранее связанная с террористической организацией «Аль-Каида», пытается представить себя в качестве терпимой и объединяющей силы на фоне свержения режима Башара Асада. Однако пока неясно, какое направление выберет эта группировка в будущем или как планируется преодолеть разногласия с другими оппозиционными силами.

По мнению экспертов, ХТШ, название которой переводится с арабского как «Организация освобождения Леванта», со временем смягчила свои позиции по сравнению со своими радикальными исламистскими корнями, хотя и сохранила основную идеологию.

Перед внезапным наступлением на прошлой неделе группировка контролировала значительную часть провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Лидер ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани уже некоторое время пытается убедить население страны в том, что ХТШ может быть приемлемой альтернативой власти Асада, несмотря на ее прошлое, пишет BBC.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх