Радикальные исламисты или объединители народа? Сирийские повстанцы пытаются показать себя сдержанной силой

Исламистская повстанческая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), ранее связанная с террористической организацией «Аль-Каида», пытается представить себя в качестве терпимой и объединяющей силы на фоне свержения режима Башара Асада. Однако пока неясно, какое направление выберет эта группировка в будущем или как планируется преодолеть разногласия с другими оппозиционными силами.