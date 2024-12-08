Радикальные исламисты или объединители народа? Сирийские повстанцы пытаются показать себя сдержанной силой

Исламистская повстанческая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), ранее связанная с террористической организацией «Аль-Каида», пытается представить себя в качестве терпимой и объединяющей силы на фоне свержения режима Башара Асада. Однако пока неясно, какое направление выберет эта группировка в будущем или как планируется преодолеть разногласия с другими оппозиционными силами.
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По мнению экспертов, ХТШ, название которой переводится с арабского как «Организация освобождения Леванта», со временем смягчила свои позиции по сравнению со своими радикальными исламистскими корнями, хотя и сохранила основную идеологию.