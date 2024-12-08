Чтобы понять молниеносные изменения, произошедшие в Сирии за десять дней (27.11-7.12), нужно представить в уме привычную карту с обозначением территорий, контролируемых режимом Асада, Турцией, «Хайят Тахрир аш-Шам» (то есть боевиками бывшего халифата), курдской автономией, так называемой Свободной сирийской армией и США (на юге - район Тафас и территория за Евфратом), пишет Тоомас Алаталу.
ТООМАС АЛАТАЛУ ⟩ Путина ударили его же оружием
На карте также были отмечены две российские военные базы и оккупированные Израилем Голанские высоты. При этом везде господствовали вооруженные люди. Такое распределение сил сохранялось последние 8-13 лет, начиная с восстания, вспыхнувшего в Даръа на юге Сирии в 2011 году и жестоко подавленного, и заканчивая уничтожением центра исламского халифата в Ракке в 2015 году.
Очевидно, что зоны влияния между собой не взаимодействовали или делали это лишь по необходимости. Добавим к этому напряженность и тревогу, вызванные для сирийцев боевыми действиями в соседних регионах - Газе, на Западном берегу Иордана, в Ливане - начиная с октября 2023 года, а также постоянными воздушными ударами Израиля по Сирии и Ирану. Все это происходило на фоне осознания результатов военных действий в Украине и их поддержки или непринятия.
Как говорится, все можно пережить и ко всему привыкнуть. Все происходящее воспринимается как неизбежная рутина. Но однажды находится полководец, который сажает своих людей на бронетехнику и одной атакой захватывает все города, находившиеся под контролем режима: Алеппо, Хаму, Хомс и Дамаск. Победная колонна движется с севера на юг, и никто не в силах ее остановить. Я уже отмечал, что первым из внешних покровителей Асада, осознавшим серьезность ситуации, стал Китай, который призвал своих граждан немедленно покинуть страну, что лишь ускорило последующие события.
Поскольку произошедшее в первую очередь затрагивает Россию, возникает соблазн вспомнить событие, которое сделало тогдашнего малоприметного руководителя внешней разведки России (ФСБ) Путина нынешним диктатором, которому больше не место на дипломатических приемах, но который все еще удерживает власть.
В марте 1999 года НАТО приняло решение о вводе войск в Югославию/Сербию для предотвращения геноцида косоваров. Российский премьер-министр Примаков отреагировал на это, отменив визит в США и развернув самолет над Атлантикой, чтобы вернуться в Москву. Спустя два с половиной месяца Кремль вновь удивил всех: когда войска НАТО продвигались по Косово, норвежские и британские подразделения обнаружили на аэродроме Приштины 200 российских солдат, которые колонной проехали 600 км, минуя войска НАТО. Ошеломленные этим, силы НАТО лишь наблюдали за происходящим. Когда главнокомандующий НАТО Кларк отдал приказ остановить россиян, британский генерал отказался его выполнять, сославшись на угрозу начала третьей мировой войны.
Иными словами, исключительная дерзость привела к успеху начальника Генерального штаба России Квашнина и его заместителя Балуевского, которые уведомили о своем плане лишь главу внешней разведки. Президенту Ельцину не оставалось ничего иного, как радоваться, и полтора месяца спустя Путин стал премьер-министром. Разумеется, в России роль Путина неоднократно переписывалась, и представленная здесь версия впервые прозвучала после агрессии против Грузии. Однако логика этого действия проста: удиви противника и конкурентов тем, что не предусматривали планы их действий, и успех обеспечен.
Я вспомнил этот эпизод, потому что Путин уже неоднократно упоминал, что нужно действовать дерзко (из его последних хвастливых заявлений: «Орешник» - не ядерное оружие, но выполняет ту же задачу и даже больше!»). Теперь можно сказать, что его ударили его же оружием. То, что бойцы «Хайят Тахрир аш-Шам» под командованием Абу Мохаммеда аль-Джулани не встретили сопротивления, во многом объясняется затянувшимся противостоянием, приведшим к снижению морального духа и боеспособности.
Режим удерживался в первую очередь благодаря внешней поддержке, но у России, Ирана, Турции и даже Китая (когда-то главного союзника сирийской армии) были собственные, часто несовпадающие интересы. В случае США нельзя забывать их провал в Афганистане и трудности в борьбе с Исламским халифатом.
Будущий президент Дональд Трамп уже заявил, что США сейчас не нужно вмешиваться в происходящее в Сирии. Разумеется, он пока не может сказать больше, но для Москвы это стало болезненным уколом. В том же заявлении он подчеркнул, что падение Асада - это признак реальной слабости России, которая потеряла 600 000 человек в Украине. Несомненно, так считают и все участники поддержки Украины.
Начиная с субботы события в Дамаске развивались так, как это обычно происходит при переворотах: аль-Джолани вместе со своими лидерами объявил по телевидению о начале новой эры. После этого показали бывшего премьер-министра, который заявил о готовности к плавному переходу власти тем, кто представляет волю народа. Как именно это будет выглядеть, неизвестно, потому что во время победоносного военного похода не поступило ни одного сообщения из подконтрольных районов о поддержке той или иной силы.
Однако трудно поверить, что другие центры влияния, наблюдавшие за этим походом, согласятся теперь с тем, чтобы у власти остался только «Хайят Тахрир аш-Шам». Конечно, в какой-то момент будет обещано проведение выборов, но в столь раздробленной стране они вряд ли дадут разумный результат. Скорее всего, все будет решаться сегодня и в будущем в узком кругу лиц, но кто именно войдет в этот круг и где будут приниматься решения, пока неизвестно.
Специальный представитель ООН по Сирии поспешил призвать стороны собраться в Женеве, однако, вероятно, встреча состоится в Объединенных Арабских Эмиратах. Но это пока открытый вопрос. Сейчас важнее всего, чтобы все происходило мирно, а также, конечно, ожидание реакции Кремля на произошедшее. Очевидно, что ежедневные заявления о захвате очередной деревни в Украине больше не могут прикрыть общеизвестный факт: авантюра Путина/России в Сирии провалилась. Глобальные возможности России заметно сократились.