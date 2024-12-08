ТООМАС АЛАТАЛУ Путина ударили его же оружием

Режим удерживался в первую очередь благодаря внешней поддержке, но у России, Ирана, Турции и даже Китая (когда-то главного союзника сирийской армии) были собственные, часто несовпадающие интересы. В случае США нельзя забывать их провал в Афганистане и трудности в борьбе с Исламским халифатом.

Будущий президент Дональд Трамп уже заявил, что США сейчас не нужно вмешиваться в происходящее в Сирии. Разумеется, он пока не может сказать больше, но для Москвы это стало болезненным уколом. В том же заявлении он подчеркнул, что падение Асада - это признак реальной слабости России, которая потеряла 600 000 человек в Украине. Несомненно, так считают и все участники поддержки Украины.

Начиная с субботы события в Дамаске развивались так, как это обычно происходит при переворотах: аль-Джолани вместе со своими лидерами объявил по телевидению о начале новой эры. После этого показали бывшего премьер-министра, который заявил о готовности к плавному переходу власти тем, кто представляет волю народа. Как именно это будет выглядеть, неизвестно, потому что во время победоносного военного похода не поступило ни одного сообщения из подконтрольных районов о поддержке той или иной силы.

Однако трудно поверить, что другие центры влияния, наблюдавшие за этим походом, согласятся теперь с тем, чтобы у власти остался только «Хайят Тахрир аш-Шам». Конечно, в какой-то момент будет обещано проведение выборов, но в столь раздробленной стране они вряд ли дадут разумный результат. Скорее всего, все будет решаться сегодня и в будущем в узком кругу лиц, но кто именно войдет в этот круг и где будут приниматься решения, пока неизвестно.

Специальный представитель ООН по Сирии поспешил призвать стороны собраться в Женеве, однако, вероятно, встреча состоится в Объединенных Арабских Эмиратах. Но это пока открытый вопрос. Сейчас важнее всего, чтобы все происходило мирно, а также, конечно, ожидание реакции Кремля на произошедшее. Очевидно, что ежедневные заявления о захвате очередной деревни в Украине больше не могут прикрыть общеизвестный факт: авантюра Путина/России в Сирии провалилась. Глобальные возможности России заметно сократились.