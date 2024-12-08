Пекарня Mulgi Pagar, оставшаяся без производственной базы и кафе из-за пожара во вторник поздно вечером, 3 декабря, объявила в воскресенье вечером, что первая выпечка отправляется в печь во временном замещающем помещении в Савикоти и с утра понедельника вновь поступит в продажу.
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Как феникс из пепла: выпечка пострадавшей от пожара пекарни снова поступит в продажу
Mulgi Pagar сообщила на своей странице в социальных сетях, что в воскресенье производство было возобновлено, и уже в понедельник в 8:30 утра пирожки, крендели и печенье будут доступны на рынке Вильянди.