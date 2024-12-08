Как феникс из пепла: выпечка пострадавшей от пожара пекарни снова поступит в продажу

Mulgi Pagar сообщила на своей странице в социальных сетях, что в воскресенье производство было возобновлено, и уже в понедельник в 8:30 утра пирожки, крендели и печенье будут доступны на рынке Вильянди.

Чтобы оперативно возобновить производство в сложившейся ситуации, предприятие объявило о необходимости повысить цену на изделия. С понедельника пирожки будут продаваться по цене два евро за штуку. В первые дни будет доступна только оплата наличными, так как установка терминала для безналичной оплаты займет некоторое время. До пожара пирожки в основном стоили один евро.