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Как феникс из пепла: выпечка пострадавшей от пожара пекарни снова поступит в продажу

Перевод: Сергей Светлов
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С понедельника выпечку пекарни Mulgi Pagari снова можно будет купить на рынке Вильянди.
С понедельника выпечку пекарни Mulgi Pagari снова можно будет купить на рынке Вильянди. Фото: Marko Saarm

Пекарня Mulgi Pagar, оставшаяся без производственной базы и кафе из-за пожара во вторник поздно вечером, 3 декабря, объявила в воскресенье вечером, что первая выпечка отправляется в печь во временном замещающем помещении в Савикоти и с утра понедельника вновь поступит в продажу.

Mulgi Pagar сообщила на своей странице в социальных сетях, что в воскресенье производство было возобновлено, и уже в понедельник в 8:30 утра пирожки, крендели и печенье будут доступны на рынке Вильянди.

Чтобы оперативно возобновить производство в сложившейся ситуации, предприятие объявило о необходимости повысить цену на изделия. С понедельника пирожки будут продаваться по цене два евро за штуку. В первые дни будет доступна только оплата наличными, так как установка терминала для безналичной оплаты займет некоторое время. До пожара пирожки в основном стоили один евро.

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