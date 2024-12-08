Трамп хочет помиловать участников беспорядков у Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп намерен помиловать многих осужденных участников беспорядков 6 января 2021 года на Капитолийском холме в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, отрывки из которого были опубликованы на сайте телеканала в воскресенье, 8 декабря.

«Я буду действовать очень быстро. Первый день», - заявил Трамп. По его словам, многие из его сторонников, осужденных в связи с теми событиями, находятся уже много лет в грязном, отвратительном месте, которое даже нельзя было позволять открыть. При этом он уточнил, что не собирается помиловать всех осужденных и будет рассматривать дела индивидуально. Отдельные исключения коснутся ситуаций, когда человек был радикальным, безумным, уточнил он.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США с требованием признать победу демократа Джо Байдена на тогдашних президентских выборах результатом подтасовки. Многие проявляли насилие по отношению к сотрудникам полиции.

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