Избранный президент США пообещал рассмотреть дела осужденных в связи с беспорядками 2021 года в Вашингтоне в первый же день после вступления в должность.
Трамп хочет помиловать участников беспорядков у Капитолия
Избранный президент США Дональд Трамп намерен помиловать многих осужденных участников беспорядков 6 января 2021 года на Капитолийском холме в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, отрывки из которого были опубликованы на сайте телеканала в воскресенье, 8 декабря.
«Я буду действовать очень быстро. Первый день», - заявил Трамп. По его словам, многие из его сторонников, осужденных в связи с теми событиями, находятся уже много лет в грязном, отвратительном месте, которое даже нельзя было позволять открыть. При этом он уточнил, что не собирается помиловать всех осужденных и будет рассматривать дела индивидуально. Отдельные исключения коснутся ситуаций, когда человек был радикальным, безумным, уточнил он.
6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США с требованием признать победу демократа Джо Байдена на тогдашних президентских выборах результатом подтасовки. Многие проявляли насилие по отношению к сотрудникам полиции.
В чем обвиняют фигурантов беспорядков 2021 года в Вашингтоне
По данным NBC News, по меньшей мере 1572 фигурантам были предъявлены обвинения, более 1251 человека были осуждены или признали себя виновными в беспорядках. «Из этого числа не менее 645 обвиняемых были приговорены к заключению в федеральных тюрьмах на срок от нескольких дней до 22 лет. В настоящее время под стражей находятся около 250 человек, большинство из которых отбывают наказание после вынесения приговора. Несколько человек содержатся в предварительном заключении по распоряжению федерального судьи», - говорится также в публикации.
Отмечается, что Трамп не исключил и помилования заключенных, которые признали свою вину, в том числе тех, кто признался в совершении нападения на полицейских. «Потому что у них не было выбора (кроме как дать признательные показания - прим. ред.)», - аргументировал избранный президент.
Отвечая на вопрос о более чем 900 фигурантах, признавших себя виновными в связи с беспорядками, но столкнувшихся в обвинениями в нападении на сотрудников полиции, Трамп предположил, что те признали вину под давлением. «Я знаю эту систему. Это очень коррумпированная система», - сказал Трамп.
Как напоминает NBC News, обвинения, предъявленные в связи с беспорядками в Вашингтоне, имеют широкий спектр: от участия в незаконном шествии до подстрекательства к заговору.
«Среди обвиняемых, находящихся под стражей, - участники ультраправых группировок Proud Boys и Oath Keepers, осужденные за подстрекательство к мятежу; обвиняемый в заговоре с целью убийства спецагентов ФБР, которые вели расследование по беспорядкам; обвиняемый в стрельбе в воздух во время беспорядков; а также мужчина, арестованный у дома бывшего президента Барака Обамы после того, как Трамп опубликовал скриншот, содержащий адрес этого дома», - следует из материала.