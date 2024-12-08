Башар Асад: как офтальмолог из Лондона стал правителем Сирии

Ирак и Ливан

Убийство бывшего премьера Ливана Рафика Харири повлияло на политику Башара Асада. Фото: Getty Images

Война 2003 года в Ираке привела к значительному ухудшению отношений между Башаром Асадом и западными странами. Сирийский президент выступил против вторжения США в Ирак, что некоторые связывали с его опасениями, что Сирия может стать следующей целью американской военной операции.

Со своей стороны, Вашингтон обвинил Дамаск в том, что он закрывает глаза на контрабанду оружия для повстанцев, выступающих против американской оккупации Ирака, и позволяет экстремистам пересекать границу между двумя странами.

В декабре 2003 года США ввели санкции против Сирии по ряду причин, связанных не только с Ираком, но и с сирийским военным присутствием в Ливане.

В феврале 2005 года бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири, один из главных оппонентов Сирии в Ливане, был убит в результате мощного взрыва в центре Бейрута. Подозрения сразу же пали на Сирию и её союзников.

В Ливане вспыхнули массовые протесты, совпавшие с международным давлением на Дамаск, что привело к выводу сирийских войск из Ливана после почти 30 лет военного присутствия.

Несмотря на это, Асад и его главный ливанский союзник, военизированная ливанская шиитская группировка «Хезболла», последовательно отрицали причастность к убийству Харири, даже после того, как в 2020 году специальный международный трибунал признал члена «Хезболлы» виновным в соучастии в этом преступлении.

«Арабская весна»

Протесты «Арабской весны» достигли Сирии в 2011 году. Фото: Getty Images