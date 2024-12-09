Массовое убийство на Гаити: зарезаны не менее 110 человек

Причиной массового убийства стали подозрения лидера банды Монеля «Микано» Феликса в том, что его ребенку причинили вред с помощью колдовства.

Феликс приказал устроить резню после того, как жрец вуду, к которому он обратился за советом из-за болезни ребенка, обвинил группу пожилых жителей трущоб в том, что те якобы навредили чаду главаря банды колдовством. Члены банды, вооруженные мачете и ножами, убили как минимум 60 человек в пятницу и 50 в субботу. Все жертвы, по данным RNDDH, были старше 60 лет. Ребенок Феликса скончался в субботу днем.

В 2022 году Монелю «Микано» Феликсу был запрещен въезд в соседнюю Доминиканскую Республику. Численность его банды Wharf Jeremie, согласно оценке Организации Объединенных Наций (ООН) на октябрь 2024 года, составляет 300 человек.

Сите-Солей, густонаселенная трущоба возле порта столицы Порт-о-Пренс, является одним из самых бедных и самых опасных районов Гаити. Власти островного государства, раздираемого политическими разногласиями, с трудом сдерживают растущее влияние вооруженных банд в столице и ее окрестностях. В 2022 году правительство страны запросило международную помощь для местной полиции, но миссия, утвержденная Совбезом ООН в 2023 году, была развернута лишь частично и серьезно недоукомплектована ресурсами.