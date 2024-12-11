Нет человека – нет проблем: убийца пытался скрыть следы преступления и закопал свидетеля во дворе дома

19 июня 2020 года в 9:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в Харьюмаа в поселке Кангру найден труп. Звонивший рассказал, что он пошел домой к своему 61-летнему коллеге Тийту, поскольку тот не вышел на работу и не отвечал на звонки.

В незапертой квартире прямо у входной двери он обнаружил Тийта в полулежачем положении. Тот был уже мертв. Травмы по всему телу не оставляли сомнений - его убили.

Травмы по всему телу не оставляли сомнений - его убили

Вскрытие показало, что смерть наступила в период с 16 по 18 июня.

Оперативники приступили к опросу свидетелей. Один из жителей дома рассказал, что в последний раз он видел Тийта живым 16 июня: около четырех часов дня к подъезду подъехало такси. Из него вышли двое мужчин, которые направились в квартиру Тийта.

По словам другого жильца дома, после прибытия гостей он слышал в квартире Тийта голоса трех человек и один из голосов точно принадлежал хозяину квартиры.

На найденной в квартире бутылке алкоголя был фрагмент отпечатка пальца человека, который уже неоднократно оказывался в поле зрения полиции. Это был 44-летний Эгон Ынне. Фото: Axel Bueckert/shutterstock

На следующий день, 17 июня, около 10-11 утра сосед услышал, как кто-то ходит туда-сюда по квартире Тийта и увидел, что один из гостей ждет такси. Поскольку он не следил постоянно за тем, что происходит перед домом, что было дальше он не знает.