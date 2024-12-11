В 19-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о двух убийствах накануне Ивановой ночи в 2020 году. Преступник сначала убил своего знакомого, а потом решил избавиться и от свидетеля.
Нет человека – нет проблемы: убийца пытался скрыть следы преступления и закопал свидетеля во дворе дома
19 июня 2020 года в 9:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в Харьюмаа в поселке Кангру найден труп. Звонивший рассказал, что он пошел домой к своему 61-летнему коллеге Тийту, поскольку тот не вышел на работу и не отвечал на звонки.
В незапертой квартире прямо у входной двери он обнаружил Тийта в полулежачем положении. Тот был уже мертв. Травмы по всему телу не оставляли сомнений - его убили.
Травмы по всему телу не оставляли сомнений - его убили
Вскрытие показало, что смерть наступила в период с 16 по 18 июня.
Оперативники приступили к опросу свидетелей. Один из жителей дома рассказал, что в последний раз он видел Тийта живым 16 июня: около четырех часов дня к подъезду подъехало такси. Из него вышли двое мужчин, которые направились в квартиру Тийта.
По словам другого жильца дома, после прибытия гостей он слышал в квартире Тийта голоса трех человек и один из голосов точно принадлежал хозяину квартиры.
На следующий день, 17 июня, около 10-11 утра сосед услышал, как кто-то ходит туда-сюда по квартире Тийта и увидел, что один из гостей ждет такси. Поскольку он не следил постоянно за тем, что происходит перед домом, что было дальше он не знает.
Согласно показаниям соседей, после отъезда таинственных гостей, Тийта живым больше никто не видел.
После отъезда таинственных гостей, Тийта живым больше никто не видел
С помощью показаний таксиста и найденного в квартире убитого фрагмента отпечатка пальца удалось установить, что одним из гостей Тийта был 44-летний Эгон Ынне.
Во время задержания Эгона внимание стражей порядка привлек свежевскопанный участок земли во дворе дома. Как оказалось, чутье их не обмануло: там был закопан человек.
О том, что произошло в квартире Тийта в ту роковую ночь, как свидетель убийства оказался в одном доме с убийцей и как Ынне расправился со своей второй жертвой, слушайте в 19-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивали: Даниэль Гилман, Иван Скрябин, и Сергей Светлов.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.