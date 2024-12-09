Экспорт ощутимо вырос: узнайте, какие эстонские товары пользуются за рубежом наибольшим спросом

Товаров было экспортировано в текущих ценах примерно на 1,7 миллиарда евро и импортировано примерно на два миллиардов евро. Дефицит товарообмена достиг 303 миллиона евро.

Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что по сравнению с прошлым годом в октябре рост внешней торговли был наибольшим за весь год.

«Реэкспорт, т.е. вывоз из страны ранее ввезенных в нее товаров, в октябре вырос на 5%, экспорт товаров эстонского производства увеличился на целых 17%. По сравнению с прошлым годом увеличилась также доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта, которая в октябре этого года составила 66%. Больше всего экспортировались древесина и изделия из древесины, а также электрооборудование эстонского производства. Экспорт этих товаров также увеличился больше всего», — отметила Леппметс.

Из товаров в октябре больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14%), а также древесину и изделия из древесины (11%).

По сравнению с тем же месяцем 2023 года больше всего увеличился экспорт из Эстонии сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 52 миллиона евро), электрооборудования (на 45 миллионов евро), а также древесины и изделий из древесины (на 44 миллиона евро). Больше всего, а именно на 8 миллионов евро, сократился экспорт металла и изделий из металла.