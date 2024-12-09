Вывезли в лес и заставили пить мочу: в Эстонии экстремисты открыли охоту на педофилов

Молодой человек, который ранее не наказывался в уголовном порядке, предстал перед судом в Пайде из-за чудовищных деяниях, совершенных в городе Тюри.
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Молодого человека обвинили в том, что 23 сентября прошлого года в неустановленное в ходе следствия время, но до 10:30 он вместе со своими несовершеннолетними товарищами лишил свободы другого человека. Один из молодых людей положил руку на плечо пострадавшего и держал его за одежду, тем самым не давая жертве двигаться.