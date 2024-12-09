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Вывезли в лес и заставили пить мочу: в Эстонии экстремисты открыли охоту на педофилов

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Кулак. Фото иллюстративное.
Кулак. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

Молодой человек, который ранее не наказывался в уголовном порядке, предстал перед судом в Пайде из-за чудовищных деяниях, совершенных в городе Тюри.

Молодого человека обвинили в том, что 23 сентября прошлого года в неустановленное в ходе следствия время, но до 10:30 он вместе со своими несовершеннолетними товарищами лишил свободы другого человека. Один из молодых людей положил руку на плечо пострадавшего и держал его за одежду, тем самым не давая жертве двигаться.

Затем банда двинулась по тропе здоровья в лес, где обвиняемые нанесли жертве несколько ударов: каждый ударил как минимум по одному разу. Кроме того, причастные к делу сбрили жертве волосы и брови, написали маркером на лбу и на спортивной куртке жертвы «педофил», заставили съесть гнилое яблоко и выпить мочу, пообещав в случае отказа избить его еще раз.

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