Вывезли в лес и заставили пить мочу: в Эстонии экстремисты открыли охоту на педофилов

Молодого человека обвинили в том, что 23 сентября прошлого года в неустановленное в ходе следствия время, но до 10:30 он вместе со своими несовершеннолетними товарищами лишил свободы другого человека. Один из молодых людей положил руку на плечо пострадавшего и держал его за одежду, тем самым не давая жертве двигаться.

Затем банда двинулась по тропе здоровья в лес, где обвиняемые нанесли жертве несколько ударов: каждый ударил как минимум по одному разу. Кроме того, причастные к делу сбрили жертве волосы и брови, написали маркером на лбу и на спортивной куртке жертвы «педофил», заставили съесть гнилое яблоко и выпить мочу, пообещав в случае отказа избить его еще раз.