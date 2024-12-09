Михаил и Александр Селевко стали лучшими на важных соревнованиях и обеспечили себе выход на чемпионат Европы

Лучшим из братьев в этот раз оказался младший – 22-летний Михаил. Он набрал больше очков как в короткой (86,20) и в произвольной (158,86). И показатели в каждом соревновании, и общая сумма стали личными рекордами фигуриста.

Александр, явно не дотянувший до своих высших оценок, стал вторым в короткой программе (83,39) и третьим в произвольной программе (151,17). Но суммарного результата в 234,56 балла хватило, чтобы обогнать француза Франсуа Пито и завоевать серебро.

Отлично выступил и Арлет Леванди. В короткой программе он немного улучшил личный рекорд (75,71), в произвольной, находясь на четвертом месте, все-таки уступил одну позицию и завершил соревнования пятым.

Итоги соревнований. Фото: Kuvatõmmis

По итогам соревнований Эстонию на чемпионате европы по фигурному катанию, который пройдет с 28 января по 2 февраля в Таллинне, среди одиночников представят братья Селевко. В прошлом году Александр стал серебряным призером ЧЕ.