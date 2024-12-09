Эксперты: рост зарплат и снижение платежей по кредитам не компенсируют рост цен

Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс прогнозирует, что текущий рост цен, значительно превышающий целевой показатель Европейского центрального банка в 2%, продолжится и в следующем году.

Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла говорит, что предприятия знают, что в следующем году цены вырастут, поэтому они уже сейчас не снижают, а в при необходимости повышают цены.

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик полагает, что покупательная способность средней нетто-зарплаты продолжит снижаться в следующем году.

Хотя снижение Euribor оставит больше средств на руках у заемщиков, по мнению экспертов, этого недостаточно, чтобы компенсировать рост подоходного налога.