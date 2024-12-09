На чемпионате Европы по быстрым шахматам Эстония завоевала бронзу!

398 шахматистов, принявших участие в соревнованиях, сыграли 11 туров по швейцарской системе: мужчины и женщины в одном турнире. Нарва, которая десять лет назад стала чемпионкой Европы среди юниоров по обычным шахматам, выиграла пять партий, четыре сыграла вничью и проиграла две партии. Нарва набрала 7 очков и стала третьей в женском зачете.

Решающим для завоевания медали стал последний тур, где Нарва смогла победить, играя черными, Павле Чири из Сербии. Оба поражения Нарва потерпела от мужчин-гроссмейстеров, коэффициент Эло которых превышает 2500, ее обыграли украинец Юрий Кузубов и румын Давид Гаврилеску.

Женскую золотую медаль завоевала 17-летняя полячка Мария Секанска, набравшая 7,5 очков и занявшая 48-е место в общем зачете. Далее с 7 очками следуют Инна Гапоненко (Украина), Нарва (68 место в общем рейтинге), Ирина Булмага (Румыния) и Ставрула Цолакиду (Греция), дополнительные показатели расположили их в указанном порядке.

Остальные эстонцы, участвовавшие в турнире - Трийн Нарва, Мадис Нахкур и Сандер Кукк - набрали по 6 очков и попали в середину второй сотни.

Среди мужчин медали завоевали Владимир Федосеев (Словения) с 9,5 и Антон Коробов (Украина) и Баадур Джобава (Грузия) с 9 очками.