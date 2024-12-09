В четверг были раскрыты детали нанесения в конце прошлого года повреждений автомобилю главы МВД Эстонии. Иван Макаров пишет, что в Эстонии в определенных кругах модно обличать Полицию безопасности как преследующий инакомыслие орган, но настаивает, что в действительности это ведомство борется только с реальными угрозами обществу и государству.
У людей, которые помнят советские времена, когда за строителями социализма присматривало всевидящее око КГБ, сохранилось некоторое предубеждение в отношении организаций, ведающих вопросами государственной безопасности.
И даже многие черпающие информацию из российских источников более молодые жители Эстонии, которые знакомы с КГБ только по фильмам и книжкам, все-таки в курсе того, как ФСБ массово «разоблачает» россиян, которым не нравится война, и сажает их за «дискредитацию вооруженных сил», полагают, что КаПо - это эстонская ФСБ, с такими же задачами и методами.
Но русскоязычные жители Эстонии до сих пор довольно мало знают о работе Полиции безопасности, причем черпают свои представления о ней в основном из заявлений политиков, деятельность которых привлекла внимание этой организации. Полиции безопасности приписывают, например, цензурирование политических взглядов жителей Эстонии и меры по пресечению инакомыслия, что является явным преувеличением: внимание КаПо можно снискать лишь за конкретные, причем реально угрожающие безопасности страны и ее жителей правонарушения - подстрекательство к противоправным действиям, пропаганду ненависти, вербовку, подрывную деятельность.
Член координационного совета российских соотечественников Андрей Заренков в недавнем прошлом подивился тому, почему не сажают в тюрьму эстонских католических консерваторов Варро Вооглайда и Маркуса Ярви: «Как думаете, через какое время мы с Кленским или Денисовым оказались бы соседями Сергея Середенко, если бы говорили так, как Вооглайд и Ярви? Снесет эту пощечину власть или внесет все-таки КаПо этих ребят в книгу преступлений против Эстонии?»
Ответ прост: Вооглайд и Ярви не совершали противоправных действий, они - не уголовники и не завербованные агенты. Сам Заренков, к слову, отсидел в тюрьме не за свои убеждения, а за то, что «известный антифашист» в бытность свою директором Маардуского народного дома обирал своих же «соотечественников», получив двенадцать взяток в период с 2012 по 2014 год. Но процесс над взяточником сопровождался такими воплями прокремлевского медийного мелкотемья, как будто судили местную Анджелу Дэвис.
Оплачиваемая «борьба за идею»
Если ежегодники Полиции безопасности, на которых некоторые наши политики бесстрашно делают себе рекламу в СМИ и на судебных тяжбах, являются скорее публицистикой, то недавняя пресс-конференция Госпрокуратуры и КаПо продемонстрировала, что такое обеспечение государственной безопасности на практике. В отдельно взятом и не самом значительном случае, но все же.
Подробности известны, все желающие могут ознакомиться с ними, прочитав новости о поимке агентов ГРУ.
Суть в том, что российская военная разведка ГРУ планировала нападения на десятерых общественных деятелей Эстонии - например, была разгромлена машина министра внутренних дел ЭР Лаури Ляэнеметса. Завербованным в Эстонии исполнителям было обещано конкретное денежное вознаграждение. То есть борцами за идею их можно назвать только с иронией.
Самой нелепой фигурой в этой истории является Аллан Хантсом, которого прокремлевская пресса представляла все эти годы ни больше ни меньше как журналиста и антифашиста, в то время как он является ветераном неонацистского движения «Русское национальное единство», запрещенного даже в самой России.
Его привлечение к подрывной деятельности в Эстонии тем не менее хорошо вписывается в путинскую политику использования в борьбе с «внешними врагами» всех способных творить зло лиц, даже тех, которые и по российским меркам являются изгоями - например, на украинский фронт гонят даже самых гнусных преступников из тюрем, получающих за это прощение государства и полное отпущение грехов церковью.
К тому же человека с нечистой совестью и запятнанной репутацией легче склонить к сотрудничеству, человека без принципов проще купить даже за рубли.
Кстати, опубликованные подробности деятельности Аллана Хантсома скомпрометировали партию KOOS сильнее, чем арест ее лидера Айво Петерсона, которому до сих пор иногда приписывается некий антивоенный романтизм, хотя что романтичного в кремлевской точке зрения на проводимый Россией в Украине геноцид?
Странное молчание
В истории с Хантсомом характерна и позиция евродепутата Яны Тоом, которая лично и силами своего аппарата всячески поддерживала, например, высланных из Эстонии Сергея Чаулина и Зою Палямар, но будто воды в рот набрала в отношении тесно связанного с Чаулиным Хантсома. Это объяснимо либо мощным политическим чутьем, либо прекрасной информированностью - в последнем случае возникает, конечно, вопрос об источнике такой осведомленности. Неужели…
Казалось бы, после пресс-конференции КаПо соотечественное интернет-сообщество с новой силой загомонит о произволе «карательных спецслужб», как это было год назад после ареста Хантсома - интернет кишел заголовками типа «Мария Захарова: задержание эстонской полицией бывшего редактора «Спутник Медиа» является зачисткой и цинизмом» и «За любовь к России. Эстонца бросили в тюрьму на шесть с половиной лет», даже «За ненависть к фашизму? Аллана Хантсома обвинили в шпионаже в пользу РФ», но на этот раз страсти как-то поутихли. Ведь одно дело - героически бороться с «мировым злом» в отдельно взятой стране, и совсем другое - подло бить стекла припаркованного автомобиля хорошей марки.
Тут не следует недооценивать роль наглядности. Увидев фотографии, каждый не имеющий гаража автовладелец тут же примерил на свой собственный беззащитный автомобиль судьбу изуродованной наемниками машины министра внутренних дел. Как говорится, и врагу не пожелаешь, особенно в преддверии вхождения в силу автоналога.
Когда какого-нибудь Литвиненко угощают чаем с полонием или Навального со Скрипалями мажут «новичком», это кажется скрепному человеку чем-то забавным и справедливым, он хохмит про трусы и всякое такое прочее, радуясь, как ребенок. Но когда беда грозит личному автомобилю - это же совсем другое дело.
Что обнадеживает: в конце концов кто-то может даже прийти к выводу о том, что прилетевшая сюда, не дай конечно бог, ракета не будет выбирать - где ждун, а где нелюбимый им сосед.