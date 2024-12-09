Ответ прост: Вооглайд и Ярви не совершали противоправных действий, они - не уголовники и не завербованные агенты. Сам Заренков, к слову, отсидел в тюрьме не за свои убеждения, а за то, что «известный антифашист» в бытность свою директором Маардуского народного дома обирал своих же «соотечественников», получив двенадцать взяток в период с 2012 по 2014 год. Но процесс над взяточником сопровождался такими воплями прокремлевского медийного мелкотемья, как будто судили местную Анджелу Дэвис.

Оплачиваемая « борьба за идею »

Если ежегодники Полиции безопасности, на которых некоторые наши политики бесстрашно делают себе рекламу в СМИ и на судебных тяжбах, являются скорее публицистикой, то недавняя пресс-конференция Госпрокуратуры и КаПо продемонстрировала, что такое обеспечение государственной безопасности на практике. В отдельно взятом и не самом значительном случае, но все же.

Подробности известны, все желающие могут ознакомиться с ними, прочитав новости о поимке агентов ГРУ.

Суть в том, что российская военная разведка ГРУ планировала нападения на десятерых общественных деятелей Эстонии - например, была разгромлена машина министра внутренних дел ЭР Лаури Ляэнеметса. Завербованным в Эстонии исполнителям было обещано конкретное денежное вознаграждение. То есть борцами за идею их можно назвать только с иронией.