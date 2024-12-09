Премьер-министр Кристен Михал в понедельник утром прибыл в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем и откроет эстонско-украинский бизнес-форум.
Михал сказал, что послание Эстонии одно: победа Украины – это победа Европы, США и всего демократического мира в целом. Это значит, что одним из приоритетов свободного мира должна оставаться поддержка Украины.
«Без них не может быть принято ни одно решение о будущем Украины», - сказал он.
«Атаки России нанесли значительный ущерб энергетической системе Украины, что, к сожалению, затронуло всю страну в целом. Зима будет трудной, и мы должны оказать им всю возможную поддержку. Следующая партия помощи из Эстонии, включающая турбины, генераторы и трансформаторы прибудет сюда самое позднее через месяц», - сказал Михал.
Михал также встретится в Киеве с министром цифровых технологий Мыхайло Федоровым, министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андри Сыбигой и возложит венок к мемориальной стене Украины.
Премьер-министра сопровождает делегация эстонского кибербизнеса, в состав которой входит около десятка представителей различных предприятий.