Михал сказал, что послание Эстонии одно: победа Украины – это победа Европы, США и всего демократического мира в целом. Это значит, что одним из приоритетов свободного мира должна оставаться поддержка Украины.

«Без них не может быть принято ни одно решение о будущем Украины», - сказал он.

«Атаки России нанесли значительный ущерб энергетической системе Украины, что, к сожалению, затронуло всю страну в целом. Зима будет трудной, и мы должны оказать им всю возможную поддержку. Следующая партия помощи из Эстонии, включающая турбины, генераторы и трансформаторы прибудет сюда самое позднее через месяц», - сказал Михал.

Михал также встретится в Киеве с министром цифровых технологий Мыхайло Федоровым, министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андри Сыбигой и возложит венок к мемориальной стене Украины.

Премьер-министра сопровождает делегация эстонского кибербизнеса, в состав которой входит около десятка представителей различных предприятий.