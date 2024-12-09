Правительство уже готово собирать деньги с жителей Эстонии, а выполнять обещания не спешит

По словам главы Департамента транспорта Прийта Саука, на перекрестке Мяо еще ищут решение с землевладельцем, на земле которого должна быть построена автостоянка, но строительство должно завершиться в 2026 году. Министр Хартман и Саук перечислили и другие проекты: будет достроен участок железной дороги Тарту-Таллинн, прибудут новые поезда. Есть две цели: во-первых, популяризировать передвижение пешком и езду на велосипеде, а во-вторых, стимулировать передвижение на общественном транспорте.

Идея прекрасная, но реализация на практике в Эстонии совсем не заслуживает похвалы. Например, первый автобус из Раквере в Таллинн отправляется в 7:50 утра, а в столицу прибывает после 9 утра. Приехать на работу вовремя без машины – задача невыполнимая. Хотите поехать из Раквере в Тарту? Первый автобус прибывает в студенческий город после десяти утра. Из Выру в Таллинн? Пожалуйста, будете на месте в 11 утра.