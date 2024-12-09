Правительство уже готово собирать деньги с жителей Эстонии, а выполнять обещания не спешит

Министр регионального развития Пирет Хартман и глава Департамента транспорта Прийт Саук показали в пятницу, как продвигается развитие общественного транспорта: за 1,2 миллиона евро перекресток Мяо будет перестроен таким образом, чтобы люди могли там пересаживаться на автобусы. Но главный вопрос маршрутов общественного транспорта, то есть то, чтобы люди могли бы добраться на работу и домой с работы, отложен на будущее.
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По словам главы Департамента транспорта Прийта Саука, на перекрестке Мяо еще ищут решение с землевладельцем, на земле которого должна быть построена автостоянка, но строительство должно завершиться в 2026 году. Министр Хартман и Саук перечислили и другие проекты: будет достроен участок железной дороги Тарту-Таллинн, прибудут новые поезда. Есть две цели: во-первых, популяризировать передвижение пешком и езду на велосипеде, а во-вторых, стимулировать передвижение на общественном транспорте.