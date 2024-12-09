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Правительство уже готово собирать деньги с жителей Эстонии, а выполнять обещания не спешит

Перевод: София Солдатенко
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Таллиннский автобусный вокзал. Фото иллюстративное.
Таллиннский автобусный вокзал. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Министр регионального развития Пирет Хартман и глава Департамента транспорта Прийт Саук показали в пятницу, как продвигается развитие общественного транспорта: за 1,2 миллиона евро перекресток Мяо будет перестроен таким образом, чтобы люди могли там пересаживаться на автобусы. Но главный вопрос маршрутов общественного транспорта, то есть то, чтобы люди могли бы добраться на работу и домой с работы, отложен на будущее.

По словам главы Департамента транспорта Прийта Саука, на перекрестке Мяо еще ищут решение с землевладельцем, на земле которого должна быть построена автостоянка, но строительство должно завершиться в 2026 году. Министр Хартман и Саук перечислили и другие проекты: будет достроен участок железной дороги Тарту-Таллинн, прибудут новые поезда. Есть две цели: во-первых, популяризировать передвижение пешком и езду на велосипеде, а во-вторых, стимулировать передвижение на общественном транспорте.

Идея прекрасная, но реализация на практике в Эстонии совсем не заслуживает похвалы. Например, первый автобус из Раквере в Таллинн отправляется в 7:50 утра, а в столицу прибывает после 9 утра. Приехать на работу вовремя без машины – задача невыполнимая. Хотите поехать из Раквере в Тарту? Первый автобус прибывает в студенческий город после десяти утра. Из Выру в Таллинн? Пожалуйста, будете на месте в 11 утра.

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