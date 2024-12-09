Ущерб 11 000 евро Доверчивая жительница Эстонии сама отдала мошенникам банковские карты

В конце прошлой недели в полицию обратилась жительница Рапламаа, которая рассказала, что вечером 6 декабря ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником телекоммуникационной компании, и сообщил, что у нее якобы заканчивается контракт.

Чтобы продлить договор на обслуживание, ей пришлось войти в интернет-банк, а далее жулики разыграли свой обычный сценарий.

Тут же доверчивой даме позвонил якобы сотрудник банка сообщил, что на ее счете зафиксированы подозрительные транзакции.

По его словам, для предотвращения мошенничества клиентке необходимо передать курьеру банковские карты.

В тот же вечер к жительнице Рапламаа пришла русскоязычная «курьерша», забрала карты и пообещала на следующий день заменить их на новые. Той же ночью мошенники сняли все деньги с банковских счетов жертвы.

Причиненный ущерб составляет более 11 660 евро. Обстоятельства происшествия выясняются.