«Асад пал. Не бойтесь». Как освобождают узников печально известных тюрем Сирии

Тогда сирийские власти называли обвинения беспочвенными и настаивали, что все казни проводились с соблюдением надлежащей правовой процедуры.

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На видео, опубликованном Reuters, видно, как повстанцы стреляют в замок на воротах тюрьмы «Седная» и используют оружие, чтобы открыть двери в камеры.

На других кадрах, которые предположительно были сняты в Дамаске, видны освобожденные заключенные, бегущие по улице. Один из них спрашивает прохожих, что произошло.

«Мы свергли режим», - отвечают они, вызывая восторженный смех у бывшего заключенного.

Из всех символов репрессивной природы режима Асада сеть тюрем, в которых закрывали тех, кто выражал какую-либо форму инакомыслия, отбрасывает самую длинную и темную тень.

В тюрьме «Седная» пытки, сексуальное насилие и массовые казни стали судьбой тысяч людей. Многие так и не вышли из заключения, а их семьи часто в течение многих лет не знали, живы их родственники или мертвы.

Один из бывших заключенных Омар рассказал Би-би-си в воскресенье о том, что пережил за три года в тюрьме в подростковом возрасте.