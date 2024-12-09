В полицию 27 ноября поступило сообщение, что в контейнере для бумаги и картона у торгового центра Eeden в Тарту найдено тело 29-летнего мужчины.
В контейнере для бумаги найден труп
Полиция установила, что это был человек без определенного места жительства.
Для выяснения обстоятельств смерти полиция начала производство.
В этом году портал Tartu Postimees несколько раз писал об Александре, который ночует в контейнере для бумаги и картона на улице Рийа. Полиция заверила, что у торгового центра был найден не он.