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В контейнере для бумаги найден труп

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Фото статьи
Фото: Margus Ansu

В полицию 27 ноября поступило сообщение, что в контейнере для бумаги и картона у торгового центра Eeden в Тарту найдено тело 29-летнего мужчины.

Полиция установила, что это был человек без определенного места жительства.

Для выяснения обстоятельств смерти полиция начала производство.

В этом году портал Tartu Postimees несколько раз писал об Александре, который ночует в контейнере для бумаги и картона на улице Рийа. Полиция заверила, что у торгового центра был найден не он.

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