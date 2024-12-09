Сразу трое эстонских биатлонистов сумели заработать на этапе Кубка мира в Контиолахти благодаря новой системе призовых, введенной в этом сезоне.
Считаем деньги: сколько заработали эстонские биатлонисты в Контиолахти?
Призовой фонд всей серии Кубка мира в этом сезоне составляет 9 366 700 миллионов евро, призовые получают первые 30 спортсменов на каждой дистанции.
Если победители этапа по-прежнему будут получать 15 000 евро, занявшие второе место - 12 000 евро, то остальные финишеры из первой десятки будут получать больше денег, чем раньше. Например, за третье место раньше получали 9 000, а теперь - 10 000 евро. Также места с 17 по 30 оплачиваются выше.
Призовой фонд эстафеты зависит от количества участников в команде: два или четыре. Победители парной эстафеты получат 13 000 евро на команду, а команда из четырех человек - в два раза больше. Иными словами, спортсмен, входящий в команду-победительницу эстафеты, заработает 6500 евро. В эстафете будут награждены первые восемь победителей.
Из эстонцев в Контиолахти призовые получили Регина Эрмитс, Сусан Кюльм и Рене Цахкна.
Самой успешной эстонкой оказалась Регина Эрмитс, которая вместе с Рене Цахкна завершила парную эстафету восьмой. В индивидуальной гонке на 12,5 км она также заняла восьмое место, а на воскресной гонке с масс-стартом – 30-е.
За эстафету Эрмит получила 500 евро. Высокое место в индивидуальном зачете принесло ей 4500 евро, а последнее место в гонке с масс-стартом – 200 евро. В итоге Эрмитс завершила соревнования с призовыми в размере 5200 евро.
Следующая после Эрмитс – Сусан Кюльм, которая завершила индивидуальную гонку на 20-м месте. Она заработала за это 1200 евро, год назад она за этот же результат получила бы на 200 евро меньше. До 18 места Кюльм не хватил почти пяти секунд. Завершившая 18-й Лена Репинч (Словения) заработала 1500 евро.
Лидер женской серии Кубка мира Эльвира Эберг завоевала два третьих места (смешанная эстафета и индивидуальная дистанция), одно второе место (спринт) и два первых места (эстафета и масс-старт). В общей сложности она заработала 47 500 евро.
Единственный представитель Эстонии от мужчин - Рене Цахкна, сумевший заработать призовые, положил в карман 500 евро.
Эрик Перро, лидер мужской серии Кубка мира, финишировал 11-м в спринте и шестым на индивидуальной дистанции. С его участием сборная Франции стала второй в смешанной эстафете и первой в стандартной эстафете. Кроме того, он выиграл гонку с масс-стартом. Все это принесло ему 35 500 евро призовых.
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Никто из оставшихся членов сборной Эстонии (Ханна-Брита Каазик, туули Томингас, Йоханна Талихярм, Кристо Сиймер, Ярослав Неверов, Марк-Маркос Кехва и Роберт Хелдна) не сумели занять мест, позволяющий получить призовые.