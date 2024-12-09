Считаем деньги: сколько заработали эстонские биатлонисты в Контиолахти?

Призовой фонд всей серии Кубка мира в этом сезоне составляет 9 366 700 миллионов евро, призовые получают первые 30 спортсменов на каждой дистанции.

Если победители этапа по-прежнему будут получать 15 000 евро, занявшие второе место - 12 000 евро, то остальные финишеры из первой десятки будут получать больше денег, чем раньше. Например, за третье место раньше получали 9 000, а теперь - 10 000 евро. Также места с 17 по 30 оплачиваются выше.

Призовой фонд эстафеты зависит от количества участников в команде: два или четыре. Победители парной эстафеты получат 13 000 евро на команду, а команда из четырех человек - в два раза больше. Иными словами, спортсмен, входящий в команду-победительницу эстафеты, заработает 6500 евро. В эстафете будут награждены первые восемь победителей.

Из эстонцев в Контиолахти призовые получили Регина Эрмитс, Сусан Кюльм и Рене Цахкна.

Самой успешной эстонкой оказалась Регина Эрмитс, которая вместе с Рене Цахкна завершила парную эстафету восьмой. В индивидуальной гонке на 12,5 км она также заняла восьмое место, а на воскресной гонке с масс-стартом – 30-е.

За эстафету Эрмит получила 500 евро. Высокое место в индивидуальном зачете принесло ей 4500 евро, а последнее место в гонке с масс-стартом – 200 евро. В итоге Эрмитс завершила соревнования с призовыми в размере 5200 евро.