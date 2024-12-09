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Режим экономии Узнайте, как сильно жители Эстонии планируют сократить расходы на подарки

Перевод: Дмитрий Рая
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Деньги.
Деньги. Фото: D-VISIONS/Shutterstock

Ежегодный предрождественский опрос потребителей SEB показал, что 56% жителей Эстонии планируют потратить на рождественские подарки до 250 евро, а четверть жителей Эстонии хотят сократить свои праздничные расходы.

Значительная часть населения Эстонии более осторожно относится к рождественским расходам в связи с нынешней экономической нестабильностью. Большинство планирует встретить Рождество так же, как и в прошлом году, однако четверть участников опроса хотят сократить расходы на подарки, что, по мнению Виктории Ткатч, руководителя проекта в сегменте частных клиентов SEB, может означать для многих семей более доступные и индивидуальные подарки или более тщательное составление бюджета.

«Хотя есть и те, кто планирует увеличить свой бюджет, мы видим, что люди пытаются найти баланс между решениями, связанными с деньгами, и празднованием Рождества», - сказала она.

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