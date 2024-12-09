Режим экономии Узнайте, как сильно жители Эстонии планируют сократить расходы на подарки

Значительная часть населения Эстонии более осторожно относится к рождественским расходам в связи с нынешней экономической нестабильностью. Большинство планирует встретить Рождество так же, как и в прошлом году, однако четверть участников опроса хотят сократить расходы на подарки, что, по мнению Виктории Ткатч, руководителя проекта в сегменте частных клиентов SEB, может означать для многих семей более доступные и индивидуальные подарки или более тщательное составление бюджета.