Чемпион «Формулы-1» сурово наказан за нецензурную брань. И это не первое его наказание

В качестве наказания он отправится в Руанду, где займется общественными работами – на бюджетном кросс-каре он будет работать с молодыми гонщиками. Кстати, в Руанде же Ферстаппен получит и свой приз за победу в «Формуле-1». Правда, это не поможет ему избежать отработки.

Ферстаппен не слишком обрадовался наказанию, после обнародования решения он вообще грозился уйти из серии. При этом, наказание для него не первое: за конфронтацию с Эстебаном Оконом на Гран-при Бразилии в 2018-м ему пришлось ехать на этап «Формулы Е» в Марракеш, чтобы следить за стюардами, а потом — на учебный семинар стюардов в Женеве, пишет портал Motorsport.