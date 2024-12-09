Сирийский диктатор Башар Асад бежал в Москву, где получил гарантии безопасности от президента РФ. Это сообщило образу Асада дополнительную демоничность, тень от которой падает и на депутата Европарламента Яну Тоом, которая нередко получала жесткую критику за то, что встречалась с Асадом и фотографировалась с ним, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Тень бежавшего в Москву Асада над политическим прошлым Яны Тоом
После избрания Михаила Кылварта председателем Центристской партии состоялся исход из ее рядов влиятельных эстоноязычных политиков. При этом очень часто едва ли не в главную причину их такого решения возводился персональный вопрос Яны Тоом, c планами которой вновь баллотироваться в депутаты Европарламента многие центристы выражали несогласие.
Бывший глава партии Юри Ратас прямо назвал невозможным идти на выборы с Тоом в одном списке, а поскольку Михаил Кылварт был непреклонен в том, чтобы дать Яне Тоом возможность пролоногировать на выборах свой евромандат, Ратас в итоге оказался в списке - и в рядах - «Отечества».
Формальным поводом для подчеркивания своей органической несовместимости с Тоом многими центристами послужила помощь со стороны ее бюро в обеспечении юридической поддержки Зое Паламар, прокремлевской активистке, у которой возник судебный спор с эстонским государством.
Однако, разумеется, при каждом удобном случае уколы критики в адрес Тоом сопровождались и напоминаниями о ее регулярных появлениях на российском гостелевидении в пропагандистских ток-шоу, а также о ее встречах и совместных фотографиях с сирийским диктатором Башаром Асадом.
Старые оправдания стали хуже работать
Яна Тоом всегда отвечала на подобного рода обвинения в моральной нечистоплотности в том духе, что в эфирах у Владимира Соловьева она никогда не подыгрывала кремлевской пропаганде, а, напротив, доносила там часто воспринимаемый в штыки «эстонский взгляд» на обсуждаемые события, а в отношении контактов с Башаром Асадом неизменно подчеркивала, что ее встречи с ним - вовсе не проявление симпатии к нему, а нормальный для политика поиск диалога со всеми силами, в чьих силах останавливать конфликты и прекращать насилие.
Ситуация в Сирия никак не могла - да и до сих пор не может, даже сейчас - претендовать на то, чтобы занимать первое место среди волнующих жителей Эстонии международных проблем, и вполне резонно допустить, что для среднестатистического эстоноземельца сирийский конфликт достаточно размыт и абстрактен, чтобы Башар Асад не выступал в его контексте персонифицированным злом.
Поэтому до сих пор описанная аргументация Яны Тоом могла не только прокатывать, но и звучать достаточно бравурно для чьих-то не слишком просвещенных ушей.
8 декабря 2024 года, однако, произошло событие, в свете которого даже не симпатизантство, а умеренная лояльность по отношению к Асаду стала выглядеть достаточно постыдно. Все дело в том, что Башар Асад после падения его режима нашел себе прибежище в Москве, где приют ему предоставил российский диктатор Владимир Путин, чья исключительная пригодность к тому, чтобы олицетворять в современном мире абсолютное зло, у приличных людей не может вызывать никаких сомнений.
Если единственной рукой помощи, протягиваемой кому-то в мире, оказывается рука военного преступника, по чьей воле в течение последних без малого трех лет в ставшей жертвой его агрессии стране погибли десятки тысяч человек, включая гражданское население, то нет ни одной возможности различить в этом ком-то - даже в обращенной вспять исторической перспективе - хотя бы минимальные признаки рукопожатности.
Иными словами, можно сколько угодно рассуждать о том, что называемые сейчас сирийской оппозицией силы тоже крайне деструктивны и даже античеловечны в координатах западных цивилизационных стандартов. Это, однако, никак не отменяет того, что Башар Асад получил 8 декабря 2024 года верификацию как представитель клуба самых кровавых диктаторов современности даже в глазах тех людей, кто умудрялся до сих пор отказывать ему в этом статусе.
Разумеется, произошедшее с Асадом отнюдь не означает, что это как-то сильно обрушает политическую карьеру Яны Тоом, в том числе и на европейском уровне. С чего бы этому случиться, если в Европе - Европейском союзе - сейчас есть аж целых два главы правительства, для кого до сих пор вполне вполне рукопожатным оказывается сам Владимир Путин.
Однако голос Эстонии на внешнеполитической арене звучит совсем не так, как у Венгрии или Чехии, так что Центристской партии приходится примириться сейчас с тем, что нашедший себе в Москве приют Асад становится фактором, усиливающим ту изоляцию, в которой эта партия сейчас в Эстонии оказалась.
Своего рода эффект «Асада в миниатюре» создает и недавний переезд в Россию (конечно, не прямо под крыло Путина, но тем не менее) бывшего евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина, в 2020 году взятого Яной Тоом на работу в качестве ассистента. Сейчас в Латвии заочно возбуждено уголовное дело против него в связи с прославлением российской военной агрессии. Конечно, до начала полномасштабной войны оставалось еще два года, но трудно представить, чтобы Андрей Мамыкин предпочитал в то время как-то камуфлировать свою систему ценностей.
Так или иначе, сразу два человека, коммуникации с которыми постоянно ставятся на вид Яне Тоом ее оппонентами, нашли для себя спасение в стране, занятой сейчас осуществлением военной агрессии. Только если в случае с Мамыкиным это было событие очень небольшого значения в глобальном масштабе, то повторивший судьбу Виктора Януковича Башар Асад произвел на весь мир довольно сильное впечатление. В силу этого, наверное, и от Яны Тоом требуется хоть какая-то реакция на эту инфобомбу.
Пример Макрона
Какой могла бы быть эта реакция? Вероятно, Яна Тоом могла бы повторить свой тезис об уместности переговоров с кем угодно ради прекращения насилия, и привести в пример того же Эмманюэля Макрона, который продолжал общаться с Владимиром Путиным даже тогда, когда тот поставил массовые убийства людей в соседней стране не поток.
Однако дело в том, что Эмманюэлю Макрону все реже ставят ту сначала застольную, а потом телефонную дипломатию на вид, потому что с ним успела произойти такая эволюция, в результате которой он превратился к настоящему моменту в едва ли не самого последовательного среди западных топ-лидеров союзников Украины.
И, казалось бы, этот самый пример Макрона показывает, где и Яна Тоом могла бы увидеть окно возможностей для улучшения своей репутации, и то направление, в котором ей следовало бы ради этого сделать шаг.
Однако отчего-то кажется, что Яне Тоом и в голову не придется воспользоваться таким сценарием, потому что своего верного ей избирателя она воспитала на определенной картине мира, на которую причинно-следственное осуждение Асада как пусть и униженного, но гостя Путина оказало бы уж слишком возмущающий эффект.
С другой же стороны, тот, кто сейчас отречется от Асада, может заранее защитить себя от новой волны назойливых к себе вопросов на тот случай, когда непоправимые неприятности случатся уже с нынешним хозяином Кремля.