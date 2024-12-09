КОЛОНКА СОБОЛЕВА Тень бежавшего в Москву Асада над политическим прошлым Яны Тоом

Разумеется, произошедшее с Асадом отнюдь не означает, что это как-то сильно обрушает политическую карьеру Яны Тоом, в том числе и на европейском уровне. С чего бы этому случиться, если в Европе - Европейском союзе - сейчас есть аж целых два главы правительства, для кого до сих пор вполне вполне рукопожатным оказывается сам Владимир Путин.

Однако голос Эстонии на внешнеполитической арене звучит совсем не так, как у Венгрии или Чехии, так что Центристской партии приходится примириться сейчас с тем, что нашедший себе в Москве приют Асад становится фактором, усиливающим ту изоляцию, в которой эта партия сейчас в Эстонии оказалась.

Своего рода эффект «Асада в миниатюре» создает и недавний переезд в Россию (конечно, не прямо под крыло Путина, но тем не менее) бывшего евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина, в 2020 году взятого Яной Тоом на работу в качестве ассистента. Сейчас в Латвии заочно возбуждено уголовное дело против него в связи с прославлением российской военной агрессии. Конечно, до начала полномасштабной войны оставалось еще два года, но трудно представить, чтобы Андрей Мамыкин предпочитал в то время как-то камуфлировать свою систему ценностей.

Яна Тоом и Андрей Мамыкин. Фото: Эрик Прозес