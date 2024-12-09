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Фото Владелец сгоревшей пекарни: я был на ногах 36 часов подряд

Перевод: София Солдатенко
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Владелец пекарни Mulgi Pagar Евгений Ильвес, переживший пожар на предприятии на прошлой неделе, пообещал, что к весне пекарня в Старом городе Вильянди будет восстановлена ​​и снова заработает. А пока в деревне Савикоти, в нескольких километрах от Вильянди, они производят выпечку и булочки для гамбургеров.

Ильвес занимается предпринимательством с 1988 года. Получив профессию организатора культурного досуга в Таллиннском педагогическом университете и Вильяндиской академии культуры, в то нелегкое время он искал себе применение в бизнесе и в итоге открыл место общественного питания. Первой ласточкой был Mulgi Kelder. Пекарню Mulgi Pagar он основал 30 лет назад.

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