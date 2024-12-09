Завершена карьера еще одного знаменитого футболиста: пришло время прощаться

«Пришло время прощаться. Я завершаю карьеру. Это было потрясающее путешествие, я хотел бы поблагодарить каждого, кто помогал и поддерживал меня во время взлетов и падений.

Моя карьера длилась более 20 лет и подарила множество незабываемых воспоминаний. Время начать все с чистого листа и сосредоточиться на новых целях и мечтах. Скоро увидимся», – написал 38-летний футболист в своем Instagram.

Он начал карьеру в лиссабонском «Спортинге», затем перешел в «Манчестер Юнайтед» (2007-2014), где завоевал 12 трофеев, в том числе и четыре титула АПЛ и победа в Лиге чемпионов 2008 года.

В составе сборной Португалии Нани стал чемпионом Европы 2016 года. За национальную команду он провел 112 матчей и забил 23 гола.