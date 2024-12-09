С нового года можно будет добраться на поезде из Таллинна в Вильнюс. Но есть нюанс

Сообщение Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс стартует 6 января. В то же время путешественники должны иметь в виду, что для преодоления этого пути им потребуется сделать две пересадки.

По маршруту Таллинн -Тарту - Рига - Вильнюс можно будет проехать на поезде с двумя пересадками. Фото: Elron

Министр регионального развития Пирет Хартманн (СДПЭ) отметила, что согласование расписания движения пассажирских поездов трех стран особенно важно для Южной Эстонии, так как это поможет уменьшить периферизацию, стимулировать местное предпринимательство и укрепить единство стран Балтии.

Лаури Бетлем, председатель правления Elron, добавил, что и сейчас между тремя странами по-прежнему можно путешествовать на поезде, но это скорее теоретическая возможность.

«Новое расписание, которое вступит в силу в начале года, сделает пересадку на другие поезда более удобной. Мы также продолжаем подготовку к созданию прямого сообщения между Тарту и Ригой», - сказал Бетлем.

На маршруте Таллинн - Тарту - Рига - Вильнюс пассажирам сначала придется покупать билеты онлайн или в поезде у каждого оператора, но уже начата работа по созданию единого решения для продажи билетов на этом маршруте.

По словам Бетлема, продолжается подготовка к открытию в 2025 году линии Тарту - Рига.

Расписание движения поездов по маршруту Вильнюс - Рига - Тарту - Таллин будет обнародовано не позднее 15 декабря.

ВИЛЬНЮС - РИГА - ТАРТУ - ТАЛЛИНН Вильнюс - Рига (оператор LTG Link) Пересадка Скоростной поезд Рига - Валга (обслуживается компанией Vivi, с 15 декабря 2024 года). Пересадка Валга - Тарту - Таллинн (обслуживается компанией Elron, с 6 января 2025 года). ТАЛЛИНН - ТАРТУ - РИГА - ВИЛЬНЮС Экспресс Таллинн - Тарту - Валга (обслуживается компанией Elron, с 6 января 2025 года) Пересадка Скоростной поезд Валга-Рия (обслуживается Vivi, с 15 декабря 2024 года) Пересадка Рига-Вильнюс (обслуживается LTG Link)