Эстонские, латвийские и литовские операторы пассажирских поездов Elron, Vivi и LTG Link приступают к согласованию расписаний, чтобы уже с нового года запустить железнодорожный маршрут из Таллинна в Вильнюс.
С нового года можно будет добраться на поезде из Таллинна в Вильнюс. Но есть нюанс
Сообщение Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс стартует 6 января. В то же время путешественники должны иметь в виду, что для преодоления этого пути им потребуется сделать две пересадки.
Министр регионального развития Пирет Хартманн (СДПЭ) отметила, что согласование расписания движения пассажирских поездов трех стран особенно важно для Южной Эстонии, так как это поможет уменьшить периферизацию, стимулировать местное предпринимательство и укрепить единство стран Балтии.
Лаури Бетлем, председатель правления Elron, добавил, что и сейчас между тремя странами по-прежнему можно путешествовать на поезде, но это скорее теоретическая возможность.
«Новое расписание, которое вступит в силу в начале года, сделает пересадку на другие поезда более удобной. Мы также продолжаем подготовку к созданию прямого сообщения между Тарту и Ригой», - сказал Бетлем.
На маршруте Таллинн - Тарту - Рига - Вильнюс пассажирам сначала придется покупать билеты онлайн или в поезде у каждого оператора, но уже начата работа по созданию единого решения для продажи билетов на этом маршруте.
По словам Бетлема, продолжается подготовка к открытию в 2025 году линии Тарту - Рига.
Расписание движения поездов по маршруту Вильнюс - Рига - Тарту - Таллин будет обнародовано не позднее 15 декабря.
ВИЛЬНЮС - РИГА - ТАРТУ - ТАЛЛИНН
Вильнюс - Рига (оператор LTG Link)
Пересадка
Скоростной поезд Рига - Валга (обслуживается компанией Vivi, с 15 декабря 2024 года).
Пересадка
Валга - Тарту - Таллинн (обслуживается компанией Elron, с 6 января 2025 года).
ТАЛЛИНН - ТАРТУ - РИГА - ВИЛЬНЮС
Экспресс Таллинн - Тарту - Валга (обслуживается компанией Elron, с 6 января 2025 года)
Пересадка
Скоростной поезд Валга-Рия (обслуживается Vivi, с 15 декабря 2024 года)
Пересадка
Рига-Вильнюс (обслуживается LTG Link)