Цветочный букет, украшенный лентой в цветах российского флага, появился на Бронзовом солдате на Военном кладбище в Таллинне в понедельник утром.
ФОТО ⟩ На Бронзовом солдате оказался букет с ленточкой в цветах флага РФ
Это нарушение закона, поскольку в Эстонии запрещено использование символики страны-агрессора. Человек, сообщивший о букете Postimees, сам снял его с памятника и сфотографировал, прежде чем выбросить в мусорную урну.
Подноситель букета четко идентифицировал себя на ленточке, прикрепленной к букету. Цветы с символикой страны-агрессора на кладбище доставило посольство страны-агрессора.